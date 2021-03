Márquez afirma ser "optimista" pues dice que "cada vez me encuentro mejor"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda Team). EFE/ Román Ríos/Archivo

Madrid, 8 mar (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) afirma en una entrevista realizada por su propio equipo que se siente "optimista", pues dice que cada vez se encuentra "mejor y la evolución es buena".

"A día de hoy, las sensaciones son muy buenas ya que hace poco que hemos empezado a trabajar la fuerza, pero la progresión es ascendente, que es muy importante", explica Marc Márquez, quien señala que va "con mucha prudencia y precaución dando pasitos pequeños" y considera que "es el buen camino, aunque todavía queden pasitos por hacer".

"Físicamente, notas la mejoría en cosas tan simples como ducharse, lavarse la cabeza y los dientes, abrir una puerta y cerrarla; luego en el gimnasio los pesos van aumentando y la movilidad es cada vez mejor, pero el primer cambio de poder lavarse los dientes con la derecha ya fue todo un logro", reconoce el piloto de Repsol Honda en la entrevista de su equipo.

"Es una de las cosas que más me costó. Una vez el doctor me quitó la inmovilización y podía usar la mano derecha como antes, pero sin pasarme, en gestos del día a día, tenía que forzarme y no me salía, iba con la mano pegada al cuerpo. Todo esto también es un ejercicio de mente, de intentar forzarte y pensar durante las dos primeras semanas que tienes que usar la derecha y volver a la normalidad"", recuerda Marc Márquez.

"Cada vez me encuentro mejor en el gimnasio y la diferencia entre brazo izquierdo y brazo derecho es mucho menor. Físicamente, ya estoy en el sitio en cuanto a cardio y tórax, que es lo más importante y estoy esperando a que el médico me dé el alta a nivel óseo y que muscularmente me sienta bien para coger una moto, pero cada vez siento que está más cerca", afirma Márquez.

"Cuando me den el alta y pueda pilotar una moto de nuevo antes de la MotoGP para ver cómo me encuentro, entonces volveré lo antes posible", afirma sin dudar.

No obstante Marc Márquez pisa con los pies en el suelo y reconoce que ese momento será el que más le cueste. "Ves que lo tienes y quizás ya podrías, pero es cuando tienes que estar más calmado. Físicamente te empiezas a encontrar preparado, pero sé que es mejor hacer las cosas poco a poco".

"Cuando me den el alta, me gustaría pilotar una moto de nuevo antes que una MotoGP para ver cómo me encuentro, entonces volveré lo antes posible, pero siempre y cuando me sienta listo y con la suficiente fuerza y capacidad", recalca.

"El plan es intentar subir primero a una moto más pequeña para entrenar en circuitos más pequeños. Si me encuentro bien, el siguiente día intentaré coger una moto más grande, como una CBR 1000 de calle, para volver a entrar a un circuito grande y sentir la velocidad a 300 km/h y volver a mi estilo de vida poco a poco", continúa el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

Y, sobre los recién concluidos entrenamientos de Catar, Marc Márquez evidenció su nostalgia al indicar: "Lógicamente, me hubiese gustado estar en el arranque, porque los primeros entrenamientos de la temporada son de los más importantes, porque vienes de un invierno parado, yo de un año parado, tienes que volver a ir rápido en una moto, a entenderla, volver a pilotar una moto, encontrar otra vez esa sensación de la velocidad".

"Me hubiese gustado estar allí, porque a parte hay todas las cosas nuevas, piezas nuevas que trae Honda, que ha trabajado durante el invierno. Pero bueno, sé que están haciendo un gran trabajo, sé que me esperan con los brazos abiertos y yo con ganas de volver lo antes posible", explicó el piloto de Repsol Honda.