Marchas y protestas ante la persistente violencia de género en Bolivia

Integrantes de la Alianza de Organizaciones de Mujeres por la Revolución Democrática y Cultural, afines al Gobierno boliviano, participan hoy en una marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en La Paz (Bolivia). EFE/Martín Alipaz

La Paz, 8 mar (EFE).- Las mujeres bolivianas reivindicaron este lunes los derechos de igualdad y no violencia junto al pedido de que se profundicen los avances ante los persistentes casos de feminicidio y de agresiones sexuales en el país.

Con mensajes en pancartas como "no estás sola, denuncia", "no concilies" o "vivas nos queremos" cientos de mujeres marcharon por las calles del centro de la ciudad de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, hasta asentarse en cercanías al edificio de Gobierno conocido como la Casa Grande del Pueblo.

El colectivo Alianza de Organizaciones de Mujeres por la Revolución Democrática Cultural aglutinó a mujeres de sectores mineros, campesinos y de la función pública, en su mayoría afines al Gobierno de Luis Arce, para expresar sus demandas en el Día Internacional de la Mujer.

ES UN DÍA DE LUCHA

La mística de que se trata de una jornada de lucha en lugar de uno en el que deben abundar las felicitaciones se hizo sentir con estribillos como "¡no queremos flores, queremos tu respeto", que algunas de las manifestantes expresaron durante su trayecto.

Esto contrastó justamente con la costumbre de regalar flores, tarjetas o peluches a las mujeres en esta fecha, algo que varios comercios y especialmente vendedores ambulantes no han dejado de hacer a cada paso.

Algunos aspectos que hay que cambiar es "a estructura colonial", admitir la "complementariedad" y fomentar la "tolerancia", ya que existe "racismo hacia las mujeres de pollera", dijo a Efe la ministra de Culturas, Sabina Orellana.

La ministra, que es una mujer quechua dedicada anteriormente a la dirección sindical, manifestó que "la gente rica no acepta" que alguien de su condición, indígena, con polleras y trenzas, esté en cargos altos de Gobierno algo que hace algunos años se hizo común.

En tanto que otros sectores como el de las mujeres mineras han valorado que el Gobierno del presidente Luis Arce haya iniciado un proceso de revisión a una ley promulgada en 2013 que garantiza a las mujeres una Vida Libre de Violencia junto a las normativas que buscan eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres.

"No vamos a permitir que hayan conciliaciones" con los agresores de mujeres que el feminicida o el acosador "esté libre en las calles", manifestó a Efe la dirigente minera Elizabeth Alcón.

DESCONTENTO Y CIFRAS DE VIOLENCIA

No obstante, en esta jornada también se han manifestado grupos descontentos como el colectivo "Mujeres Creando" que logró ingresar hasta la plaza Murillo de La Paz con letreros como el que señalaba que "el feminicidio es un crimen del Estado patriarcal" para hacer un plantón frente al viejo Palacio de Gobierno.

Esa protesta fue contenida por la Policía que usó gas pimienta para dispersar a las mujeres, a lo que ellas respondieron lanzando un ataúd de cartón y varias de sus pancartas a los oficiales gritándoles que las lean.

Otra movilización, convocada por colectivos ciudadanos, también se manifestó en La Paz para lograr transformaciones a favor de las mujeres por los casos de violencia machista y los feminicidios.

La Fiscalía boliviana registra 7.634 casos de violencia contra mujeres y menores de edad durante este año, la mayor parte de ellos, unos 6.344, está relacionado con "violencia familiar o doméstica", según un comunicado de esa entidad publicado este lunes.

Según esos datos, los casos de violaciones a mujeres suman 351, los de abuso sexual 342 y las violaciones a menores 282.

De enero hasta los primeros días de marzo, las autoridades bolivianas han reportado 24 feminicidios.