Madeira: Vacunados o recuperados podrán ingresar sin test

HANDOUT - Perla del Atlántico: Madeira exime del test PCR a los viajeros que ingresan con la vacuna contra coronavirus ya aplicada o habiendo pasado ya por una infección de covid-19. Foto: Andre Carvalho/Madeira Promotion Bureau/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Madeira modificó las disposiciones para poder ingresar al archipiélago: quien ya tenga completa la vacunación contra el coronavirus o tiene certificado médico de que superó la infección, no tendrá que presentar obligatoriamente un test PCR negativo, comunicó la oficina de turismo de Madeira. El certificado de vacunación debe estar en inglés y contener los datos más importantes como nombre, fecha de nacimiento, tipo de preparado y fecha de vacunación. Los viajeros que en los 90 días anteriores al ingreso dieron positivo de coronavirus pero luego fueron dados de alta deberán presentar un certificado médico. Entonces tampoco ellos deberán realizarse el test. Todos los demás viajeros deberán presentar un PCR negativo de no más de 72 horas o pueden realizárselo en el aeropuerto. Este test no tiene costo y el resultado estará disponible en un máximo de 12 horas. Mientras tanto, los viajeros deberán permanecer aislados. Más allá de eso, todos los pasajeros deberán registrarse online antes de su arribo. dpa