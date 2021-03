Las trece pruebas del líder

El delantero belga del Atlético de Madrid Yannick Ferreira-Carrasco (i) y el defensa del Real Madrid Lucas Vázquez durante el partido de Liga que disputaron en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.EFE/JuanJo Martín

Majadahonda (Madrid), 8 mar (EFE).- La pérdida de nueve de los últimos 18 puntos estrechan el margen de error del Atlético de Madrid frente al último tercio de LaLiga, que lo sostiene como líder y favorito, pero también lo presiona más que nunca este curso, pendiente de tres puntos de renta y 13 pruebas para ser campeón, entre ellas las visitas al Barcelona, al Sevilla y al Betis.

Seis son en casa (Athletic Club, Alavés, Huesca, Eibar, Real Sociedad y Osasuna, por ese orden) y siete fuera (Getafe, Sevilla, Betis, Athletic, Elche, Barcelona y Valladolid, en la última cita); seis son contra rivales situados en la actualidad entre los ocho primeros de la tabla y siete ante adversarios ubicados en las siete últimas posiciones, del decimoquinto al vigésimo puesto actual.

Mire donde mire, sus oponentes se juegan algo, bien sea la Liga (como el Barcelona en competencia directa contra él, además de que tiene que visitarlo en el Camp Nou, donde nunca ha ganado Simeone un partido, aunque sí una Liga, en 2013-14 con un empate a uno); la Liga de Campeones (el Sevilla y la Real Sociedad); la Liga Europa (el Betis y el Athletic Club) o la permanencia: Osasuna, Getafe, Valladolid, Elche, Eibar, Alavés y Huesca.

"Sabemos la dificultad que hay en todos los campos, cada día es más difícil ganar. Hay mucha presión en todos los equipos en la segunda vuelta, con las necesidades que todos estamos teniendo", expresó Diego Simeone, cuyo equipo tiene la delantera en el esprint del último tercio de Liga, pero divisa tramos marcados en rojo.

Hay dos por encima de todas: la doble visita a Sevilla, consecutiva, el 4 y el 11 de abril frente al Sevilla y el Betis, respectivamente -está última coincide con el Real Madrid-Barcelona en el estadio Alfredo Di Stéfano- y el desplazamiento al Camp Nou de Barcelona a falta de cuatro jornadas, con el desempate particular en juego. El Atlético ganó 1-0 en su casa en la primera vuelta. Mientras, lo tiene perdido con el Real Madrid, por su derrota 2-0 y el empate a uno de este domingo.

Antes de acudir a Sevilla, el Atlético afrontará los duelos en casa con el Athletic Club -octavo-, este miércoles; el Getafe -decimoquinto-, el próximo domingo en el Coliseum Alfonso Pérez; y el Alavés, actualmente en la penúltima plaza, en el Metropolitano.

Entre las visitas posteriores al Sánchez Pizjuán y al Benito Villamarín y el choque en el Camp Nou, el Atlético tendrá un tramo de cuatro encuentros frente al Huesca (en casa), el Athletic (fuera), el Eibar (en casa) y el Elche (fuera). Y después de jugar en Barcelona le restarán tres jornadas, ante la Real Sociedad y el Osasuna consecutivamente como local, antes de viajar a Valladolid.

TRES PUNTOS DE COLCHÓN... QUE PUEDEN SER SEIS SI GANA AL ATHLETIC

La primera de todas, en ese camino partido a partido que siempre se marca el Atlético, es este próximo miércoles contra el Athletic Club en el Wanda Metropolitano, aplazado de la decimoctava jornada y que lo pondrá a la altura de encuentros disputados con sus dos perseguidores más inmediatos, el Barcelona y el Real Madrid, a los que hoy aventaja en tres y cinco puntos, respectivamente, y a los que puede distanciar a seis y ocho puntos... Si gana ese partido.

En su calendario de aquí al final, el Barcelona jugará en casa frente al Huesca, el Valladolid, el Getafe, el Granada y el Celta, además del Atlético, y fuera contra la Real Sociedad, el Real Madrid, el Athletic Club, el Villarreal, el Valencia, el Levante y el Eibar, mientras que el Real Madrid recibirá al Elche, al Eibar, al Barcelona, al Betis, al Osasuna, al Sevilla y al Villarreal y visitará al Celta, al Cádiz, al Getafe, al Granada y al Athletic.

El Sevilla, cuarto, ya está más lejos, a once puntos, desenfocado ya quizá de la pelea por un campeonato que mantiene al Atlético en el primer puesto, pero con la advertencia que aportan sus últimos marcadores (dos victorias, tres empates y una derrota en las seis jornadas más recientes), peores que el Real Madrid y el Barcelona.

Mientras él ha sumado nada más la mitad de los últimos 18 puntos, el conjunto entrenado por Ronald Koeman ha logrado 16 de 18 y el equipo dirigido por Zinedine Zidane, que empató a última hora al Atlético en el derbi de este domingo en el Metropolitano (1-1), ha conseguido 11 de 18, con el consecuente efecto en la clasificación.

"Es un torneo complicado, donde muchos pensaban que lo íbamos a ganar por 20 o 15 puntos, no sé lo que se imaginaban... Estamos jugando ante equipos muy poderosos, como el Barcelona, el Real Madrid, el Sevilla... Está claro que va a ser muy difícil el camino hasta el final para todos. Queremos mejorar lo que hicimos la temporada pasada y en ese camino seguimos", expresa Diego Simeone. Su equipo ha sumado 59 de los 75 puntos jugados.

Inmóvil en la cima en las últimas 14 jornadas, aún con el condicionante del partido menos que recuperará este miércoles, el Atlético sostiene su dependencia de sí mismo, mientras divisa la extrema exigencia que surge para cualquiera que asume la candidatura al título, más aún con todo lo que queda por jugar.

"Si quieres ser campeón no duele nada", gritaba Simeone a sus jugadores mientras preparaba el derbi contra el Real Madrid, sin esconder el fin último, visible ya, indiscutible para un grupo que ha trazado ya 26 jornadas como el mejor de todos y que asume la irregularidad reciente como propia del recorrido sinuoso, complejo y estresante al que aún le quedan trece pruebas para alcanzar la meta del próximo 23 de mayo.

-- CALENDARIO DEL ATLÉTICO Y SUS DOS PERSEGUIDORES PRINCIPALES:

===============================================================

Jornada 18 (aplazada): Atlético-Athletic.

Jornada 27: Getafe-Atlético; Barcelona-Huesca y Real Madrid-Elche.

Jornada 28: Atlético-Alavés; Real Sociedad-Barcelona y Celta-Real Madrid.

Jornada 29: Sevilla-Atlético; Barcelona-Valladolid y Real Madrid-Eibar.

Jornada 30: Betis-Atlético y Real Madrid-Barcelona.

Jornada 31: Atlético-Huesca; Barcelona-Getafe y Cádiz-Real Madrid.

Jornada 32: Athletic-Atlético; Villarreal-Barcelona y Real Madrid-Betis.

Jornada 33: Atlético-Eibar; Barcelona-Granada y Getafe-Real Madrid.

Jornada 34: Elche-Atlético; Valencia-Barcelona y Real Madrid-Osasuna.

Jornada 35: Barcelona-Atlético y Real Madrid-Sevilla.

Jornada 36: Atlético-Real Sociedad; Levante-Barcelona y Granada-Real Madrid.

Jornada 37: Atlético-Osasuna; Barcelona-Celta y Athletic-Real Madrid.

Jornada 38: Valladolid-Atlético; Eibar-Barcelona y Real Madrid-Villarreal.

Iñaki Dufour