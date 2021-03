La UE insta a redoblar ya los esfuerzos para acabar con la violencia machista

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET /Archivo

Viena, 8 mar (EFE).- La Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea (UE) reclamó este lunes a los Estados miembros que dejen de ignorar que las mujeres no se sienten seguras y que hagan más, y más rápido, para acabar con la violencia machista.

"No podemos seguir ignorando que hay demasiadas mujeres en Europa que no se sienten seguras. Demasiadas experimentan acoso y violencia", denuncia el director de la FRA, Michael O'Flaherty, en un comunicado con motivo del Día Internacional de la Mujer.

"Los países de la UE necesitan redoblar sus esfuerzos para apoyar mejor a las mujeres. Necesitamos hacer mucho más para atajar la violencia contra las mujeres y respetar sus derechos, y necesitamos hacerlo ya", afirma O'Flaherty en la nota, en la que recuerda que el 28 % de las que viven en Europa ha sufrido acoso.

Según el estudio "Delitos, Seguridad y Derechos de las víctimas", publicado por la FRA el pasado febrero, un 9 % de ellas experimentó algún tipo de violencia física en los 5 últimos años, y un 6 % en los 12 meses antes del informe.

Los países dónde hubo más violencia en el último año fueron Finlandia (10 % fue agredida), Estonia (9 %) y Luxemburgo (8 %), mientras que en España los datos, 4 %, estuvieron por debajo de la media europea del 6 %.

En lo que respecta al acoso, en el que el informe engloba los insultos, comentarios y amenazas, tanto en persona como por medios digitales, las cifras en España son más preocupantes.

Si bien es cierto que el porcentaje general de víctimas de acoso (26 %) en el último año no superó la media en Europa (28 %), cuando se trata de jóvenes de entre 16 y 29 la proporción se dispara hasta el 60 %, catorce puntos por encima de la media comunitaria.

A la hora de poner denuncias por estos casos de acoso, sólo el 14 % de las víctimas españolas lo notificó a la Policía, un dato promedio comparando con el país con más denuncias (Italia, 25 %) y el que menos (Portugal, 3 %).