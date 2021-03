La ONU exige que la mujer esté en el centro de la recuperación postpandemia

Captura cedida por la ONU donde aparece la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, mientras habla hoy, durante el acto virtual con el que Naciones Unidas conmemoró oficialmente el Día Internacional de la Mujer. EFE/ Onu Manuel Elías

Naciones Unidas, 8 mar (EFE).- Golpeadas especialmente por la pandemia, las mujeres deben estar en el centro de la recuperación para que el mundo avance finalmente hacia la igualdad de género, según defendió este lunes Naciones Unidas.

Para la organización, aumentar la presencia de mujeres en los puestos de toma de decisiones se hace más importante que nunca en el contexto de la crisis actual, que ha tenido un impacto desproporcionado en la población femenina, con una destrucción de empleo mucho mayor, una mayor carga de trabajo en el hogar y un aumento de la violencia machista.

“La recuperación no será adecuada e inclusiva si no incluye a las mujeres en las decisiones que afectan a sus vidas”, subrayó la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, en el acto virtual con el que Naciones Unidas conmemoró oficialmente el Día Internacional de la Mujer.

Según Mlambo-Ngcuka, la lucha por la igualdad se enfrenta a una “encrucijada” con la recuperación de la pandemia, pues aunque han sido las más afectadas, las mujeres siguen estando poco representadas en los órganos que tomarán las decisiones clave.

INFRARREPRESENTACIÓN

“Es el momento de abordar esta infrarrepresentación”, insistió la que fuera vicepresidenta de Sudáfrica.

Según datos recopilados por ONU Mujeres, únicamente tres países en todo el mundo tienen un 50 por ciento de mujeres o más en sus Parlamentos, el mismo número de Estados que no tienen ninguna.

A escala global, las mujeres ocupan un 25 por ciento de los asientos en Parlamentos nacionales, encabezan un 21 por ciento de los ministerios y sólo 22 países tienen a una mujer como jefa de Estado o de Gobierno.

ONU Mujeres denunció hoy que, a pesar de las alabanzas que han recibido numerosas mujeres líderes por su gestión de la pandemia, la mayoría de los grupos de trabajo sobre covid-19 están muy lejos de la paridad.

Una de esas líderes, la primera ministra islandesa, Katrín Jakobsdóttir, intervino en el acto y puso como ejemplo la situación que se da en el sector sanitario, donde la mayoría de los trabajadores son mujeres, pero las decisiones generalmente las toman hombres.

“Necesitamos a más mujeres tomando decisiones en ese ámbito y en otros”, recalcó Jakobsdóttir.

El jefe de la ONU, António Guterres, insistió en que las mujeres tienen derecho a pronunciarse con la misma autoridad que los hombres sobre las decisiones que afectarán a sus vidas.

“Así es como aseguraremos que las decisiones sean inclusivas y reflejen las necesidades de toda la población. Así es como reconstruiremos de una pandemia que ha hecho la desigualdad de género peor, que ha llevado a más mujeres a la pobreza, sin empleo y sin acceso a servicios educativos y médicos, incluidos los de salud sexual y reproductiva”, señaló Guterres.

GENERACIÓN IGUALDAD

La ONU espera que precisamente este 2021 suponga un cambio importante en las políticas de igualdad gracias al Foro Generación Igualdad, la que considera como la reunión más importante que se ha hecho hasta ahora para la inversión y el impulso de medidas de en este ámbito.

La cita, en la que participarán tanto la sociedad civil como los Gobiernos, está coorganizada por México y Francia y se realizará entre el 29 y el 31 de marzo en la capital mexicana, para luego clausurarse en julio en París.

Entre las acciones que se prevé discutir en el Foro figuran reformas jurídicas contra la violencia de género, un replanteamiento global del trabajo de cuidados y de la igualdad salarial, un impulso a la presencia de mujeres en el ámbito de la tecnología y el empoderamiento de mujeres y niñas para que tomen sus propias decisiones sobre su vida sexual y reproductiva.

Esas y otras cuestiones formaron parte de los debates organizados por la ONU este 8M, en los que participaron activistas (incluidos nombres conocidos como la actriz Eva Longoria) y representantes de Gobiernos, entre otras la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta.

