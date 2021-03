La incidencia semanal sigue subiendo en Alemania

Senftenberg (Alemania) EFE/EPA/Sean Gallup / Archivo

Berlín, 8 mar (EFE).- La incidencia semanal del coronavirus en Alemania subió en las últimas 24 horas de 66,1 a 68,0 contagios por 100.000 habitantes, según los últimos datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología.

En total se registraron 5.011 nuevos contagios y 34 desenlaces mortales, lo que representa la cifra baja en lo que va del año en cuanto a fallecimientos se refiere.

No obstante, el RKI advirtió de que las cifras deben tomarse con reserva pues por una parte pueden incluir muertes de días anteriores que no se hubieran reportado y, por otro, lado puede haber fallecimientos todavía sin reportar.

Tras los fines de semana las cifras de contagios y de muertes suelen ser más bajas debido a que no todas las oficinas de sanidad hacen sus reportes a tiempo.

Hace una semana el RKi había anotado 4.732 infecciones y 60 muertes.

Desde el comienzo de la pandemia se han registrado en Alemania 2.510.912 casos de coronavirus. 72.647 han muerto por causas relacionadas con la enfermedad y 2.310.844 la han superado. En tanto que los casos activos se estiman en 127.421.

Un total de 4.915.987 personas han recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus lo que equivale al 5,91 por ciento de la población, y la segunda 2.410.230 personas, el 2,9 % de la población.