Jugar bajo la dirección de Gregg Popovich motiva a Leonard a estar en Tokio

EFE/EPA/BUTCH DILL

Atlanta (EE.UU.), 7 mar (EFE).- El alero estrella de Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard, no pudo esta noche ganar en la 70 edición del Partido de las Estrellas que el Team Durant, al que pertenecía, perdió por paliza de 150-170 ante el Team LeBron, pero si adelantó que espera estar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021 con el de Estados Unidos.

Leonard adelantó que su plan es ir" a Tokio y jugar de nuevo bajo la dirección del entrenador Gregg Popovich, de los Spurs de San Antonio, que será el responsable del equipo nacional de Estados Unidos, que defiende el título de campeones olímpicos.

La estrella de los Clippers, que el domingo jugó minutos como titular del Team Durant y aportó ocho puntos, nueve rebotes y ocho asistencias, aseguró que tiene todo decidido y planificado para estar este verano en Tokio.

Leonard pasó sus primeras siete temporadas en la NBA con Popovich y los Spurs, antes ser traspasado a los Toronto Raptors después que dijo que no quería seguir con el equipo tejano.

Tras completar una temporada con los Raptors y hacerlos campeones de la NBA, en el 2019, firmó como agente libre con Los Angeles Clippers, donde hasta ahora lo único que ha hecho a sido tener un contrato millonario, pero sin poder evitar que fuesen eliminados en las pasadas semifinales de la Conferencia Oeste.

En lo que va de temporada, los Clippers tampoco han mostrado su mejor consistencia y después de sufrir tres derrotas consecutivas antes que llegase el descanso del Fin de Semana de las Estrellas, son terceros en la División Pacífico y cuartos en la Conferencia Oeste.

"Mi plan es ir", dijo Leonard. Ayudó a Popovich y a los Spurs a ganar el campeonato de la NBA de 2014 y fue el Jugador Más Valioso (MVP) de las finales de esa temporada.

Los Juegos Olímpicos podrían ser un calendario potencialmente apretado para Leonard.

Los Clippers probablemente serán uno de los contendientes para ganar las finales de la Conferencia Oeste y jugar en las Finales de la NBA, que, si llegan a los siete partidos completos, actualmente están programadas para finalizar el 22 de julio.

Los Juegos Olímpicos de Tokio comienzan el 23 de julio y Estados Unidos disputa su primer partido contra Francia el 25 de julio.

"Si me siento en buena forma y listo para dar lo mejor en la competición, entonces voy a jugar", comentó Leonard.

Se espera que USA Basketball finalice un grupo de jugadores de unos 60 nombres, muchos de ellos remanentes de los 44 anunciados como miembros del grupo el año pasado, un grupo que incluye a Leonard, en un futuro no muy lejano.

A partir de ahí, se elegirá un equipo y el plan actual es llevar ese grupo a Las Vegas alrededor del 1 de julio para comenzar el campo de entrenamiento y una serie de partidos de exhibición contra otros equipos nacionales, entre los que se incluyen al de España.

Los máximos responsable del equipo nacional de Estados Unidos, encabezados por el gerente general Jerry Colangelo, el director del equipo nacional masculino Sean Ford, además de Popovich y los entrenadores asistentes Lloyd Pierce, Steve Kerr y Jay Wright se mantienen trabajando sobre los planes de cara a Tokio 2021.

Muchos de los mejores jugadores de la NBA dijeron que al entrar en la temporada 2019-20 estaban considerando planes olímpicos, antes de que la pandemia del coronavirus obligase su aplazamiento.

"Había un gran número de jugadores que estábamos comprometidos con el equipo nacional y dispuestos a competir en Tokio, pero la pandemia hizo que todo se viniese abajo", señaló Leonard. "Ahora debemos pensar con una nueva realidad a la que nos enfrentamos y debemos ser positivos".