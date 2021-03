José Ortega Cano, al margen de las declaraciones de María Jiménez sobre Rocío Jurado

17/07/2020 José Ortega Cano ha salido, además, en defensa de Gloria Camila EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 8 (CHANCE)



José Ortega Cano ha vivido un fin de semana de lo más convulso. Y es que, tras sus recientes problemas de salud por molestias estomacales derivadas del Coronavirus que padeció a principios de este año, se ha especulado con que el maestro podría padecer la misma enfermedad que terminó con la vida de su mujer, Rocío Jurado. Un cáncer de páncreas que Ana María Aldón ha negado en "Viva la vida" asegurando que están a la espera de los resultados de unas pruebas pero que esperan que sea alguna "tontería" y sobre el que ahora le preguntamos a su marido.



Además, Amador Mohedano protagonizó un encontronazo con María Jiménez en "Sábado Deluxe" y la cantante de "Se acabó" no dudó en definir a Rocío Jurado como "falsa" y acusar a "La más grande" de beber "agua con misterio" antes de salir al escenario. Unas polémicas palabras sobre las que Ortega Cano prefiere mantenerse al margen. "No lo he visto y no quiero comentar nada, gracias hija", ha asegurado el diestro.



Con muy buen aspecto, y acompañado por su cuñado Aniceto, el marido de Ana María Aldón confiesa que se encuentra "bien" y desmiente la preocupación por su estado de salud, confirmando que está a la espera de unos resultados médicos que arrojarán algo de luz sobre los dolores estomacales que ha tenido en las últimas semanas.