JJ.OO.- Susana Rodríguez se acerca a la hazaña de participar en triatlón y atletismo en los Paralímpicos de Tokio

07/03/2021 La deportista ciega Susana Rodríguez y su guía Josué Moreno en el Estadio da Xuventude de Pontevedra GALICIA ESPAÑA EUROPA DEPORTES PONTEVEDRA CPE



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La deportista ciega Susana Rodríguez consiguió este fin de semana la marca mínima B en los 1.500 metros T11 y se acerca un poco más al sueño de representar a España en dos deportes durante los Juegos Paralímpicos de Tokio: atletismo y triatlón.



Rodríguez compitió en un control de tiempos celebrado en el Estadio da Xuventude de Pontevedra acompañada por el guía Josué Moreno, que sustituyó al lesionado Celso Comesaña. Juntos cruzaron la meta de los 1.500 metros T11 en 4'56"99 y superaron ampliamente los 5'01"47 establecidos por el Comité Paralímpico Español (CPE) como marca mínima B.



Con este resultado, la viguesa opta a ocupar una de las plazas asignadas a España que no se cubran con mínimas A -las que garantizan la participación en Tokio-, y que en su caso está fijada en 4'45"33. De todas formas, tanto ella como el resto de atletas podrán acreditar nuevas marcas hasta el próximo mes de junio.



La gallega, triple campeona del mundo de triatlón, también espera conseguir la clasificación para los Juegos Paralímpicos en este deporte, al que ahora está dedicada prácticamente de lleno. Aunque aún no se conoce la fecha en que cerrará el ranking clasificatorio ni se sabe qué pruebas puntuables podrán disputarse en esta temporada, parte como gran favorita, no sólo para competir, sino para ganar la medalla de oro en Tokio.