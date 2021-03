Fútbol/Primera.- (Crónica) Borja Iglesias dirige la remontada del Betis y hunde al Alavés

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Real Betis, con doblete de Borja Iglesias y otro tanto de Joaquín, ambos entrando tras el descanso, ha remontado este lunes al Deportivo Alavés (3-2) en el último partido de la vigésima séptima jornada de LaLiga Santander, un resultado que asienta a los verdiblancos en la sexta plaza y que impide al cuadro vasco salir de las posiciones de descenso.



Con su cuarta victoria consecutiva, el conjunto de Manuel Pellegrini, que fue capaz de recomponerse tras el 0-2 con el que llegó al intermedio, suma 42 puntos y se queda a solo seis de la zona 'Champions' que marca el Sevilla, al que precisamente se enfrentará el próximo fin de semana. Los 'babazorros' (22), por su parte, encajan su cuarta derrota seguida, con la salvación a dos unidades.



Apenas habían transcurrido 12 minutos desde el pitido inicial en el Benito Villamarín cuando los de Abelardo consiguieron adelantarse en una falta en la media luna del área; Joselu aprovechó un hueco en la barrera para anotar su sexto gol de la temporada.



El cuadro verdiblanco respondió con un disparo lejano de Miranda que se topó con una mano de Pacheco, pero fue el conjunto vitoriano el que golpeó de nuevo. En el minuto 24, Duarte puso un balón al segundo palo que Edgar Méndez se encargó de cabecear al fondo de las mallas.



Aun así, los de Manuel Pellegrini se volcaron arriba y, aunque se toparon con el muro 'babazorro', pudieron empatar en una doble ocasión de Ruibal y Juanmi antes del descanso que no fructificó. El guion bético se mantuvo en la reanudación, que inauguró una ocasión desperdiciada de Edgar Méndez para hacer el 0-3.



El preparador chileno dio entrada a Joaquín y Borja Iglesias en busca de la remontada, y el gallego no falló en su cita con los once metros después de que el colegiado señalase penalti de Duarte sobre Fekir; con un lanzamiento con el interior a la escuadra derecha, sorprendió al meta visitante para recortar distancias (min.62).



Fue el otro recambio el que se encargó de igualar la contienda, en otra acción a balón parado; a la salida de un saque de esquina, Joaquín se elevó sobre los centrales y remató de cabeza para poner el balón en la escuadra (min.82). Solo unos minutos después, el 'Panda', que olió sangre, remató la faena entrando desde atrás (min.87).