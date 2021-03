Fiscal de Nueva York designa un equipo para investigar el supuesto acoso de Cuomo

En la imagen, el gobernador del estado, Andrew Cuomo. EFE/EPA/SETH WENIG

Nueva York, 8 mar (EFE).- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció este lunes los nombres de las dos personas que lideraran el equipo de investigación sobre las acusaciones de acoso sexual vertidas por cinco mujeres contra el gobernador del estado, Andrew Cuomo.

"Mi oficina ha nombrado al ex fiscal federal para el distrito sur de Nueva York, Joon H. Kim, y a la abogada de discriminación laboral Anne L. Clark para dirigir nuestra investigación sobre las acusaciones de acoso sexual contra el gobernador Cuomo", escribió James en un mensaje difundido en las redes sociales.

La fiscal general destacó que ambos son "independientes, expertos en leyes y con décadas de experiencia".

"No hay ninguna duda de que tienen el conocimiento y la experiencia necesarios para dirigir esta investigación y ofrecer a los neoyorquinos las respuestas que se merecen", agregó James.

El pasado miércoles Cuomo se disculpó en público por haber hecho sentirse "incómodas" a mujeres que aseguran que él las acosó, pero negó haber tocado a ninguna de ellas de manera "inapropiada" y aseguró que no iba a dimitir.

"Entiendo que actué de una manera que hizo a la gente sentirse incómoda, no fue intencionado y franca y profundamente pido perdón por ello, me siento muy mal por eso", dijo entonces en una rueda de prensa.

Este domingo volvió a insistir en que no renunciará a su cargo y pidió que se deje trabajar a la fiscal general del estado.

"Yo fui elegido por la gente del estado. No fui elegido por políticos", señaló ayer Cuomo, que recalcó que no va a actuar con base en "acusaciones", pues el sistema democrático se basa en el derecho a un proceso justo.

El anuncio de Letitia James se produce horas después de que la minoría republicana en la Asamblea Legislativa de Nueva York -Cuomo es demócrata- anunciara que va a comenzar el procedimiento para hacer un juicio político a Cuomo ("impeachment", en inglés).

Además de a la oposición, Cuomo se enfrenta una cada vez mayor número de compañeros de partido que lo acusan además de mala gestión de los geriátricos durante los primeros meses de pandemia y de acoso laboral.