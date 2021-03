España.- El juez de 'Neurona' abre otro procedimiento para investigar el caso de la supuesta niñera de Irene Montero

04/03/2021 La ministra de Igualdad, Irene Montero presenta el ciclo formativo 'Por la igualdad de las mujeres en el ámbito laboral: servicios jurídicos y normativa', en Madrid (España), a 4 de marzo de 2021. En el marco de las actividades programadas por CCOO con motivo del 8M, Día Internacional de las Mujeres, la secretaría confederal de Mujeres e Igualdad, en colaboración con la Coordinación Confederal de Servicios Jurídicos (SSJJ), ha programado un ciclo formativo, pionero en la organización, para sensibilizar e informar sobre la desigualdad laboral entre mujeres y hombres, y dotar a la estructura del sindicato y al personal de los SSJJ de CCOO de instrumentos legales y sindicales para la eliminación de la discriminación laboral de las mujeres. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press



También investigará el cobro de costas procesales y las donaciones de la Fundación 25M



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El juez que investiga la presunta financiación irregular de Podemos en el llamado caso 'Neurona' ha acordado incoar procedimientos independientes para indagar en los nuevos hechos denunciados por la ex abogada del partido, entre ellos el supuesto uso de una empleada del partido y ahora asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de los hijos de la ministra, Irene Montero.



En un auto del 3 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor Juan José Escalonilla ha acordado "incoar procedimientos independientes" sobre los nuevos hechos señalados por la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona, al estimar que "podrían ser constitutivos de delito".



Así, se investigará al margen de 'Neurona' la presunta utilización por parte de Montero de una persona a sueldo de Podemos como cuidadora de su hija durante la campaña electoral de 2019. Carmona identificó a esta persona como Teresa Arévalo, detallando que acompañó a la entonces candidata y su hija en un viaje que tuvo lugar el 20 de octubre de 2019 a la ciudad de Alicante para participar en un acto electoral y que la dirigente 'morada' dejó a la niña al cuidado de Arévalo mientras intervenía en el mismo.



También se indagará el supuesto cobro de las costas procesales por parte del líder de Podemos, Pablo Iglesias, en un caso en el que, según Carmona, los honorarios de la abogada, Marta Flor, y de la procuradora, Isabel Afonso, corrieron a cargo del partido. Se trataría de los 7.730 euros de la condena en costas dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Pamplona por una demanda de Unión del Pueblo Navarro sobre protección del derecho al honor.



Por último, Escalonilla ha acordado abrir un procedimiento independiente sobre "la donación efectuada por Podemos al proyecto Escuela Popular Paulo Freire a través de la Fundación de dicho partido político 'Instituto 25M'", y sobre las donaciones efectuadas por el partido a la Fundación 25M, de la que es director el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero.



Hasta ahora, las pesquisas de Escalonilla se centraban en el contrato firmado por la consultora política Neurona Comunidad y Podemos para las elecciones generales del 28 de abril de 2019 por valor de 363.000 euros, al sospechar que pudo ser un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas del partido.



PROCEDIMIENTOS INDEPENDIENTES



Sin embargo, Carmona envió al juez un escrito el pasado mes de enero en el que 'de facto' amplió la denuncia realizada en diciembre de 2019 por el también ex abogado de Podemos José Manuel Calvente, en base a las investigaciones que, según declararon ambos en sede judicial, habrían realizado sobre supuestas irregularidades en el seno de la formación 'morada'.



Escalonilla empezó a escudriñar en los hechos denunciados por Carmona en un auto del 3 de febrero donde fijó su interés en el contrato entre Podemos y Yugen Media para determinar si los vídeos aportados por Podemos para acreditar que Neurona sí hizo el trabajo podrían ser obra de esa otra empresa.



La organización de Iglesias y Montero pidió al juez que obviara las "variopintas" afirmaciones de Carmona y se ciñera solo a lo investigado en 'Neurona', recalcando a Escalonilla que la ex abogada tiene una "enemistad manifiesta" con el partido y sus miembros porque fue despedida.



La Fiscalía de Madrid, en cambio, aconsejó al juez abrir una pieza separada para investigar esos tres nuevos asuntos, entre otras cosas, para no ralentizar la parte de 'Neurona'. "Desde luego lo que no procede es acumular la investigación dando lugar a un procedimiento de auditoría de la actuación de un partido político que excede de lo que corresponde a una investigación penal", adujo la fiscal.



El instructor ha acogido parcialmente la recomendación del Ministerio Público, ya que ha considerado que los nuevos hechos denunciados deben investigarse en procedimientos independientes, "y no en piezas separadas", "toda vez que de tramitarlos en pieza separada su investigación podría conllevar la dilación en la tramitación del presente procedimiento, seguido, entre otros, por un delito electoral que tiene tramitación urgente".



ADVERTENCIA A CARMONA



Además, aunque ha desestimado el recurso de reforma presentado por Podemos, Escalonilla ha cuestionado que la documentación aportada por Carmona se corresponda realmente con los expedientes de investigación elaborados por ella y Calvente.



Y eso por "haberse presentado la documentación en papel, no habiendo aportado su ordenador personal a los efectos de comprobar si dicha documentación se corresponde con los expedientes incoados durante el período de tiempo que desempeñó dicha función dentro del partido político Podemos".



En consecuencia, el juez entiende que "podría tratarse de expedientes o documentación creada 'ad hoc' para su presentación ante este Juzgado, infringiéndose con ello el requerimiento que le fue efectuado".



EN 8 DE MARZO



Por su parte, fuentes de Podemos consultadas por Europa Press han llamado la atención sobre el hecho de que esta decisión judicial se haya conocido el 8 de marzo. "Que se elija el día de hoy para notificar este auto refleja lo que persigue esta causa", han declarado.



No obstante, esta resolución del titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid todavía no es firme porque contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.