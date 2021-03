El Inter Miami inicia su pretemporada y con Phil Neville como entrenador

Fotografía cedida este lunes por el Inter Miami CF donde aparece su mediocampista Lewis Morgan (i) junto al director deportivo, Chris Henderson, después de la firma de su renovación por otros dos años con el equipo en la sede del equipo en Fort Lauderdale, Florida (Estados Unidos). EFE/Inter Miami CF

Miami, 8 mar (EFE).- El Inter Miami CF inició este lunes su pretemporada para la campaña de este año con el inglés Phil Neville en el banquillo de entrenador y con el anuncio de la renovación por otros dos años del mediocampista Lewis Morgan.

El que fue el "Jugador Más Valioso del Club en 2020", líder en goles y asistencias dentro del equipo, ha renovado hasta 2023 y con opción de extenderlo un año más, según informó el club de la Major League Soccer (MLS).

"Este club me ha dado una gran oportunidad y hay más por hacer", dijo hoy en rueda de prensa el jugador de 24 años, que llegó al equipo del sur de Florida (EEUU) procedente del Celtic FC de Escocia.

El mediocampista acumuló cinco goles y ocho asistencias en la temporada del año pasado, la inaugural para el Inter Miami CF, y señaló que el club afronta su segunda temporada en la liga profesional estadounidense con emoción y en medio de "una atmósfera increíble".

Al igual que su compañero el defensor Leandro González Pirez, también parte de la rueda de prensa, Morgan dijo que quieren corregir los errores de la pasada temporada, donde quedaron relegados al último puesto de los playoffs, y lograr mejores resultados este 2021.

En su primer encuentro con la prensa, el inglés Phil Neville se refirió a Morgan como un "jugador hambriento" y destacó su "sobresaliente" temporada el año 2020.

Neville señaló que en términos generales las primeras impresiones que se ha llevado del equipo son positivas, y precisó que los jugadores Ryan Shawcross (Inglaterra) y Gregore (Brasil) aún no harán parte de los entrenamientos por estar en medio de sus procesos de visados.

Precisó que cuanto más rápido el equipo entienda su filosofía de juego, basada en el juego posicional y la posesión de pelota, más rápido se verán los resultados.

Sobre la investigación que la MLS anunció hará en torno a la contratación del internacional francés Blaise Matuidi, en concreto si cumple con el presupuesto salarial y las pautas de la Major League Soccer, el entrenador señaló que la directiva le ha dicho que es algo de lo que no se debe preocupar.

Agregó que el club espera resolver la investigación, anunciada la semana pasada y para la que el Inter Miami CF ha prometido toda su cooperación, en un plazo de hasta siete días.

El equipo del que es propietario el exjugador David Beckham incluye en su alineación al delantero argentino Gonzalo Higuaín, aunque el excapitán de la selección inglesa no ha ocultado su deseo de fichar a estrellas como el argentino Lionel Messi o el portugués Cristiano Ronaldo.

En un reciente encuentro con seguidores previo al inicio de la temporada de la MLS de este año, Beckham señaló que el capitán del Barcelona FC y el delantero del Juventus siempre están en el radar.

"Sin duda, ese es el tipo de jugadores que aspiramos a traer a nuestro club", reconoció.