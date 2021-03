El Gobierno boliviano se compromete a "proteger" a las mujeres de la violencia machista

En la imagen, el presidente de Bolivia, Luis Arce. EFE/Juan Carlos Torrejón/Archivo

La Paz, 8 mar (EFE).- El Gobierno boliviano se comprometió a mejorar las condiciones laborales y "proteger" a las mujeres para que no haya "ni una muerta más" por la violencia machista en el país que hasta ahora no da tregua y que se reportan 24 feminicidios en lo que va de año.

El Gobierno boliviano realizó un acto este lunes con la presencia del presidente Luis Arce, los colectivos de mujeres y las ministras de las distintas carteras del Estado para conmemorar el Día Internacional de La Mujer.

Los colectivos de mujeres como también representantes de mineras, trabajadoras, indígenas se congregaron en un auditorio de la Casa Grande del Pueblo ondeando banderas blancas que decían 8-M.

Otras mujeres mostraban carteles en los que se leían "30 años de cárcel para los feminicidas" y "queremos justicia", otras exponían las fotos de jóvenes que murieron a manos de sus esposos o concubinos.

NI UNA MUERTA MÁS

En el acto el presidente Arce se comprometió a mejorar las condiciones laborales para que sean "más humanas", aseguró salarios "más justos" y trabajar por la "dignidad, igualdad y el trato justo" para las mujeres.

"No puede haber más una mujer golpeada, no puede haber más una mujer muerta, el Estado tiene que protegerlas y las va a proteger", indicó Arce en su discurso.

El mandatario boliviano reconoció que el país tuvo un "avance" hacia la "igualdad de la mujer", pero que es "insuficiente" y que hay que trabajar para "proteger su dignidad" y en el reconocimiento de sus derechos.

Por su parte, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani, indicó que el año pasado la Fuerza Especial de Lucha Contra la violencia registró 42.203 delitos de violencia contra la mujer y que se estima que al menos 10 mujeres mueren cada mes, según los datos del año pasado.

"El violento y feminicida ataca porque sabe que sus víctimas están indefensas, es hora de hacerles saber que no quedarán impunes", sostuvo Huacani.

Recordó que el Ministerio de Justicia está recogiendo propuestas para la reforma de la ley 348 contra la violencia contra la mujer para que su aplicación sea más efectiva.

A su turno, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, sostuvo que se debe trabajar para que no sea "normalizada" la violencia machista en el país.

En tanto, Segundina Flores, la líder de las Bartolinas, un colectivo de mujeres indígenas que es parte del oficialista MAS, indicó que se tiene que trabajar más en la justicia y que aún se vive en un sistema machista.

24 FEMINICIDIOS

La Fiscalía boliviana registra 7.634 casos de violencia contra mujeres y menores de edad durante este año, la mayor parte de ellos, unos 6.344, está relacionado con "violencia familiar o doméstica", según un comunicado de esa entidad publicado este lunes.

Según esos datos, los casos de violaciones a mujeres suman 351, los de abuso sexual 342 y las violaciones a menores 282.

De enero hasta los primeros días de marzo, las autoridades bolivianas han reportado 24 feminicidios.

Unas 113 mujeres murieron en Bolivia en 2020 víctimas de violencia machista

Una de los pedidos recurrentes de las activistas de mujeres es que la ley 348 contra la violencia hacia ellas sea más efectiva, ya que pocos casos llegan a tener una sanción y que la justicia revictimiza a las mujeres que van a denunciar.