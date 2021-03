El Dortmund tendrá a Haaland pero no a Sancho ante el Sevilla

Erling Haaland. EFE/EPA/Sebastian Widmann

Berlín, 8 mar (EFE).- El Borussia Dortmund podrá contar mañana, martes, con Erling Haaland pero no con Jadon Sancho en el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Sevilla, según el director deportivo del club alemán, Michael Zorc.

"En el estado de forma que Jadon venía mostrando es algo que naturalmente nos afecta bastante", dijo Zorc en declaraciones que recoge la revista "Kicker".

Sancho sufrió una lesión muscular en el partido de cuartos de final de la Copa de Alemania contra el Borussia Mönchengladbach la semana pasada y fue baja en la derrota por 4-2 ante el Bayern el sábado.

El lateral izquierdo Raphael Guerreiro, que también fue baja ante el Bayern por razones musculares, es duda ante el Sevilla.

El club alemán, en cambio, cuenta con Haaland para mañana, pese a que fue sustituido contra el Bayern tras recibir un golpe en el talón.

El entrenador, Edin Terzic, dijo que desde antes del partido tenía claro que Haaland no jugaría los noventa minutos ante el Bayern pues viene jugándolo todo y había que dosificar su carga y el cambio no se debió al golpe que recibió.