Djokovic engulle otro récord de Federer

Londres, 8 mar (EFE).- Cayó uno de los récords que parecía imposible que cediera. El registro de 310 semanas como número uno del mundo, en poder de Roger Federer, se ha derrumbado, encumbrando en lo más alto a un Novak Djokovic que ya acumula 311 semanas como el mejor.

Hace más de ocho años que Federer agarró este récord, cuando su séptima victoria en Wimbledon le aupaba a superar a Pete Sampras y sus 286 semanas como el más grande. Desde aquello, el suizo ascendió al primer escalón del ránking en tres ocasiones más, la última en junio de 2018, para dejar la cifra final en 310. Inalcanzable para todos los mortales, menos para Djokovic.

El serbio ha esperado paciente la oportunidad para devorar una marca más. Ni siquiera la congelación del ránking debido a la pandemia, y que en principio le perjudicaba, ha trastocado sus planes. Djokovic, que ostentó el galardón de número uno por primera vez en 2011, celebrará este lunes su semana 311 en lo más alto y sin nada en el horizonte que le impida seguir engordando la marca.

Porque aventaja a Rafael Nadal y a Daniil Medvedev en más de 2.000 puntos (lo que reparte un triunfo en un Grand Slam) y porque Federer, sexto en la clasificación, parece estar muy lejos de un número uno que no ostenta desde junio de 2018.

El chacal de Belgrado, con su décimo octavo Grand Slam aún caliente bajo el brazo y con 33 años que le colocan aún lejos del ocaso de su carrera, tiene el próximo objetivo de igualar y superar la marca de 20 'major' de Nadal y Federer y desempatar a Pete Sampras como el tenista que más veces ha terminado el año como número uno. Por ahora están igualados a seis.

De momento Federer se tiene que contentar con un récord que sí que parece imposible de romper, como es el de semanas consecutivas como número uno, que dejó en 237 antes de que le sobrepasase Nadal tras los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Para hacerse una idea de la magnitud de aquellos cuatro años de Federer en lo más alto (entre 2004 y 2008), Djokovic tiene su récord particular de semanas consecutivas en 122. Jimmy Connors fue el que más se acercó con 160 semanas seguidas. Ivan Lendl se quedó en 157; Nadal en 56.

El helvético también aspira a mantener el hecho de ser el único tenista en la historia en estar tres años enteros como número uno y ser el más mayor en la historia en haberse sentado en el trono de la ATP, con 36 años y 320 días.

Eso en lo relativo a los ránkings. Con su vuelta a las pistas esta semana en Doha, Federer aún posee un amplio arsenal de récords en su haber. Es el tenista que más veces ha ganado en Wimbledon con ocho títulos, el que más finales de Grand Slam ha disputado, con 31, el que más presencias seguidas acumula en finales (10), semifinales (23), y cuartos de final (36) consecutivos de Grand Slam, además de ser el tenista que más partidos ha jugado (421) y ganado (362) en esta clase de torneos.

Su punto de mira reside ahora, no solo en intentar estirar el chicle de los Grandes a los 21, para diferenciarse de Nadal y alejar a Djokovic, sino también en dar caza a Connors y sus 109 títulos en total, el que más en la historia. Federer posee hasta la fecha 103 y esta semana en Doha podrá añadir una muesca más a su cinturón.

Manuel Sánchez Gómez