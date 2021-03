DeChambeau logra su primer título del año y el octavo en su carrera

EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Orlando (EE.UU.), 7 mar (EFE).- El estadounidense Bryson DeChambeau hizo lo suficiente en la cuarta ronda del torneo Arnold Palmer Invitational para proclamarse este domingo campeón y conseguir el primer título del PGA Tour en lo que va de la nueva temporada del 2021, octavo en su carrera.

DeChambeau, de 27 años, no comenzó bien la jornada en el Bay Hill Club & Lodge, de Orlando (Florida), donde cometió un bogey en el primer hoyo, pero consiguió dos birdies (hoyos 4 y 6) para mantener el resto del camino el (-1) hasta completar el recorrido con tarjeta firmada de 71 (-1) que le permitió acumular 277 golpes (-11).

El actual campeón del US Open, que logró el pasado 20 de septiembre, tiene ya en su poder 10 títulos como profesional, y se llevó un premio en metálico de 1.674.000 dólares, comparado al 1.861.857 de dólares que ganó durante toda su carrera el legendario Arnold Palmer.

El exgolfista estadounidense durante los 50 años que jugó de profesional en el PGA Tour hizo 726 aperturas en torneos y disputó un total de 2.553 rondas. Ganó 62 títulos, la quinta mayor cantidad en la historia de la gira, mientras que terminó segundo o tercero 38 y 27 veces, respectivamente.

Todos esos logros le dejaron unas ganancias inferiores a los dos millones de dólares, mientras DeChambeau, que apenas jugó un 0,002 de las rondas de Palmer, en su título conseguido en Orlando, casi le iguala en las ganancias.

El triunfo logrado por DeChambeau dejó en el segundo lugar a otro veterano, el legendario inglés Lee Westwood, de 47 años, que había llegado a la cuarta ronda como líder con un golpe de ventaja, en el segundo lugar después de completar el recorrido del domingo con un registro de 73 golpes (+1) que le dieron un acumulado de 278 (-10).

Westwood, que tiene en su haber 44 triunfos como profesional, buscaba el tercero en el PGA Tour, donde no ha ganado desde que consiguió el título en el St. Jude Classic del 2010.

El golfista inglés acabó el recorrido con tres bogeys, el último el que hizo en el par 3 del hoyo 14, que le iba a costar el no poder llegar al menos al playoff, y dos birdies.

El canadiense Corey Conners, de 29 años, que había sido líder en las dos primeras rondas, y buscaba su segundo título en el PGA Tour, al final, en la decisiva cuarta ronda, no tuvo su mejor actuación y se tuvo que conformar con el tercer lugar al entregar tarjeta firmada de 74 golpes (+2) y acumular 280 impactos (-8).

Conners consiguió un eagle, en el par 5 del hoyo 16 para mantenerse en la lucha por el título, pero luego cometió los bogeys consecutivos para cerrar el recorrido y el torneo que le alejaron definitivamente del triunfo.

Los estadounidenses Andrew Putnam, Richy Werenski y Jordan Spieth compartieron el cuarto puesto con un acumulado de 282 golpes (-6).

El golfista argentino Emiliano Grillo acabó con un registro de 74 golpes (+4) para acumular 287 (-1), que le permitió ascender ocho posiciones en la clasificación final y compartir el vigésimo primer puesto con otros cuatro jugadores.

Grillo no tuvo control con los golpes largos a la hora de colocarlos en la calle y acabó el recorrido con un triple bogey, el que hizo en el par 5 del hoyo 4, tres bogeys y cuatro birdies.

El colombiano Sebastián Muñoz, que comenzó brillante el torneo con registro de 68 (-4), volvió a tener problemas en el green y acabó la cuarta ronda con una tarjeta firmada de 76 golpes (+4) que le dieron un acumulado de 292 (+4) para compartir con siete jugadores el puesto 50 de la clasificación final.