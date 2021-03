De Roon: "Sería bonito jugar con 11 todo el partido en Madrid". EFE/EPA/PAOLO MAGNI/Archivo

Roma, 8 mar (EFE).- El holandés Marten De Roon, centrocampista del Atalanta, aseguró este lunes que "sería bonito jugar con once todo el partido" de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, al referirse a la expulsión por roja directa vista por el suizo Remo Freuler en el partido de ida.

"Para empezar sería bonito jugar con once todo el partido en Madrid", aseguró De Roon, preguntado sobre qué necesitará el Atalanta para remontar el próximo 16 de marzo en Valdebebas el 0-1 de la ida contra el equipo de Zinedine Zidane.

El centrocampista holandés habló en la televisión "Sky Sport" tras el revés 0-1 sufrido este lunes en el campo del líder Inter de Milán en la Serie A.

"Será difícil, pero como hoy debemos atacar, jugar con confianza. Pienso que el Madrid va a defenderse menos que el Inter, porque no tiene a un delantero como (el belga Romelu) Lukaku, que aguanta el balón arriba, pero debemos jugar como sabemos y debemos marcar dos goles", afirmó De Roon.

El Atalanta protestó mucho en la ida por la roja directa a Freuler, expulsado por derribar al francés Ferland Mendy a los 18 minutos cuando este iba a encarar al meta rival.

La ida acabó 1-0 con un gol del propio Mendy en el 86 desde fuera del área.