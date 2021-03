Daniela Santiago: "Me parece lamentable que haya hombres que juzguen a las mujeres por su apariencia física"

06/03/2021 La actriz Daniela Santiago , posa en la alfombra roja en la 35 edición de los Premios Goya en el Teatro del Soho CaixaBank EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD ÁLEX ZEA / EUROPA PRESS



Lamentablemente, después de la Gala de los Goya se está hablando más de los comentarios machistas por parte de diferentes trabajadores de RTVE en directo en plena retransmisión de la alfombra roja de los premios que de la gran noche del cine español. Estos individuos, que ya han sido expedientados por el ente público, se dedicaron a comentar el físico de diferentes actrices que desfilaban por la alfombra roja, siendo Daniela Santiago, actriz de "La Veneno", una de las destinatarias de sus palabras sexistas. Sobre ella aseguraron que "parecía un putón verbenero, de las que cobran", por tener el cuerpo "lleno de tatuajes". Sí, una asociación tan absurda en el siglo XXI algo que nosotros tampoco alcanzamos a comprender.



La intérprete, tajante y demostrando estar por encima de este tipo de comentarios machistas, ha dado la cara a través de su cuenta de Instagram. "Respecto al vídeo y los comentarios que dicen sobre mi diré: que no soy una prostituta por llevar mi cuerpo marcado de recuerdos y vivencias que forman parte de mi , cada tatuaje que llevo cuenta una historia... un momento , un recuerdo!!!! Tan importantes en mi, que pesan más que todas las críticas que puedan hacer hacia mí por llevarlos... solo diré que lamentablemente es tan necesario el 8M!!!! Para demostrar y pelear por nuestra dignidad!!!!! Da igual a lo que te dediques!!! Yo estaba entregando un Goya y por ir tatuada soy una puta y de las que cobran caro!!! Que vergüenza!! Que los hombres a los que defendemos y entregamos nuestro amor hablen así de nosotras!!! Se que no todos son iguales!! Y a dios gracias!! Pero hay mucho que cambiar!!!! Hay mucho por lo que seguir peleando!!! Soy una más!!! Una que hoy siente en su piel y su corazón una decepción muy grande!!!!, ha confesado dolida.



Hace unas horas, Daniela regresaba a Madrid para volver a la normalidad después de la entrega de los Goya y, muy seria, confesaba que "me parece muy triste que a día de hoy siga habiendo hombres que juzguen a las mujeres por su apariencia física, me parece lamentable, la verdad". "Totalmente fuera de tono", ha añadido.