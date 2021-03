Cuba.- El Observatorio Cubano de DDHH afea a Bachelet su falta de crítica al Gobierno de Díaz-Canel

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha cuestionado este lunes la labor desempeñada por la Alta Comisionada de la ONU Michelle Bachelet, ya que considera que "no ha estado a la altura en la defensa de los Derechos Humanos" y ha esquivado cualquier crítica al Gobierno de Miguel Díaz-Canel.



"Durante su mandato, no se ha producido ninguna denuncia ni investigación pública sobre la represión en Cuba, en momentos en que el Gobierno ha radicalizado el acoso y hostigamiento contra los diferentes actores de la sociedad cubana, incluso utilizando la situación de pandemia", ha lamentado la organización opositora.



El Observatorio, que solo en febrero constató 373 acciones represivas, 120 de ellas detenciones arbitrarias, ha recordado que la represión continúa en Cuba y ha puesto como ejemplo el Movimiento San Isidro, lanzada por artistas y con eco tanto dentro como fuera de la isla.



Así, el OCDH reconoce que pudo considerar "razonable" que Bachelet iniciase su mandato como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de forma "discreta" para mantener un canal de comunicación "fluido" con La Habana, pero considera que "no ha dado resultados".



"Por tanto nos preocupa que tampoco se haya hecho algo para modificarla", ha indicado el Observatorio, que ha reclamado "una mirada menos ideológica y enfoques más serios sobre la situación de los Derechos Humanos en Cuba" por parte de la expresidenta chilena.