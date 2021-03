Coronavirus.- Países Bajos plantea un certificado de vacunación para otorgar más libertades a los inmunizados

ÁMSTERDAM, 8 (DPA/EP)



El Gobierno de Países Bajos planea introducir un certificado digital de vacunación contra la COVID-19 para otorgar a los inmunizados y a las personas que den negativo más libertades.



Según ha detallado el ministro de Salud de Países Bajos, Hugo de Jonge, en la cadena NOS, las autoridades ya desarrollan una 'app' en este sentido y posibilitará a los usuarios viajar, comer en restaurantes o asistir a conciertos, cines y festivales, por ejemplo. El ministro ha estimado que el 'pasaporte' podría estar listo para verano y podría permitir a los ciudadanos viajar por la Unión Europea.



No obstante, lo principal es clarificar la cuestiones legales que rodean a la aplicación, que sólo podrá mostrar si alguien es inmune a la COVID-19, pero no cuándo obtuvo un resultado negativo en una prueba diagnóstica o se vacunó contra la enfermedad.



De Jonge también ha matizado que el Gobierno de Países Bajos no pretende hacer la vacunación contra la COVID-19 obligatoria, ni siquiera de forma "indirecta". En este sentido, ha defendido que es necesario proporcionar "claridad absoluta" sobre si aquellos que han sido vacunados pueden transmitir el virus.



Hasta el momento, las autoridades sanitarias de Países Bajos han contabilizado 1,1 millones de personas contagiadas de la COVID-19, incluidas cerca de 16.000 víctimas mortales a causa de la enfermedad.