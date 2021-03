Coronavirus.- Más del 60 por ciento de los colombianos desaprueba la gestión de la pandemia de Duque

12/02/2021 El presidente de Colombia, Iván Duque POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA EFRAIN HERRERA - PRESIDENCIA COLOMBIA



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Un 63,5 por ciento de los colombianos desaprueba la gestión de la pandemia de COVID-19 del presidente del país, Iván Duque, mientras que un 31,4 por ciento la aprueba y un 5,1 por ciento no sabe o no responde.



Así lo revela una encuesta de Guarumo, recogida por el diario 'El Tiempo', que también ha preguntado a los ciudadanos por su intención de recibir la vacuna contra la enfermedad, causada por el nuevo coronavirus.



Así, un 66 por ciento de los colombianos se muestra dispuesto a vacunarse contra la COVID-19, mientras que el 27 por ciento declara que no lo haría y el 7 por ciento no está seguro o se niega a responder.



Colombia ha recibido este domingo otras 547.880 dosis de la vacuna contra la COVID-19, en este caso de la farmacéutica china Sinovac. Es el séptimo cargamento de vacunas que recibe la nación, un total de 1,4 millones de dosis.



Ante los avances en el programa de vacunación, se espera que Bogotá, la capital, empiece el próximo martes la vacunación masiva de adultos mayores de 80 años, con la que se espera administrar el fármaco a 171.538 colombianos.



El Ministerio de Salud ha registrado en las últimas 24 horas 3.411 nuevos casos de coronavirus y 91 decesos a causa de la enfermedad, así como 4.781 altas hospitalarias expedidas a pacientes recuperados de la COVID-19.



Con estas cifras, suman ya los 2.276.656 de positivos desde el inicio de la crisis sanitaria, de los cuales 60.503 han fallecido. Por otro lado, son 2.177.199 los recuperados y 31.706 los casos que siguen activos.