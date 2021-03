Coronavirus.- Chile supera los 860.000 casos y una quinta parte de los chilenos estará en cuarentena desde el jueves

25/02/2021 Vacunación a domicilio en Chile POLITICA SUDAMÉRICA CHILE JOSÉ FRANCISCO ZUÑIGA/ AGENCIAUNO



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Gobierno chileno ha dado marcha atrás en la flexibilización prevista para amplias regiones del país y una quinta parte de los chilenos vivirá bajo cuarentena a partir del jueves después de que se haya superado este lunes los 860.000 contagios en medio de una importante alza de casos.



Pese a que por primera vez en tres días los contagios no superaron los 5.000, con los 4.733 nuevos positivos se han alcanzado los 29.987, la cifra más alta desde el 1 de julio, pico de la serie histórica con 30.847 casos activos simultáneos en el país sudamericano, según recoge 'La Tercera'.



Desde que comenzó la pandemia, se han registrado 860.553 casos en total, mientras que los decesos han sido 21.163 tras los 86 fallecidos registrados en las últimas 24 horas.



DOS MILLONES DE VACUNAS



La preocupante cifra de contagios contrasta con el acelerado ritmo de vacunación de las autoridades sanitarias, que este lunes han recibido un nuevo cargamento con dos millones de dosis de la vacuna de Sinopharm.



Las autoridades sanitarias han comparecido, como hacen diariamente, ante la prensa desde el aeropuerto al que llegaban las vacunas y el ministro de Salud, Enrique Paris, ha anunciado la llegada de 224.250 vacunas de Pfizer en "los próximos días".



Hasta la fecha, han sido vacunadas más de 2,6 millones de personas mayores de 60 años, según datos del Ministerio de Salud.



Paris ha destacado que solo Israel se encuentra vacunando a un ritmo mayor que Chile, según las estadísticas de Our World In Data.