Controvertida respuesta de James abre especulaciones sobre su vacunación

EFE/EPA/BUTCH DILL

Atlanta (EE.UU.), 7 mar (EFE).- El alero LeBron James, de Los Angeles Lakers, que criticó con dureza la celebración del Partido de las Estrellas debido a la pandemia del coronavirus, también generó este domingo especulaciones sobre la posibilidad que ya se haya vacunado de la covid-19.

La controvertida respuesta que dio a los periodistas este domingo antes de que comenzase la 70 edición del Partido de las Estrellas sobre su posición en relación a tener que vacunarse dejó la puerta abierta a que tal vez ya lo haya hecho.

"Esa es una conversación que tendremos mi familia y yo. Lo mantendré en privado", declaró James, sin posicionarse sobre si está a favor o no de la vacuna.

La respuesta de James se produce después de que el comisionado de la NBA, Adam Silver, dijera que lo dejará en manos de los jugadores y no lo hará obligatorio.

"Mi corazonada es que la mayoría de los jugadores finalmente optarán por vacunarse", declaró ayer sábado Silver. "Tienen que tomar decisiones personales al final del día", agregó.

Durante la entrevista de 20 minutos también se le preguntó a James sobre cómo pudo mantenerse libre de la covid-19 y saludable desde el comienzo, el pasado marzo, de la pandemia del coronavirus.

James señaló que había seguido los protocolos de la liga, que incluyen ir directamente a casa después de los entrenamientos y los partidos.

El ganador de cuatro premios de Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA participa en su decimoséptimo Partido de las Estrellas como capitán del Team LeBron.

Como parte del "polémico" Partidos de las Estrellas, la NBA y la Asociación de Jugadores se comprometieron a entregar más de tres millones de dólares, incluidos 1,75 millones del encuentro, a instituciones históricamente negras en todo el país, no de otras minorías.

El equipo LeBron jugará en el partido en representación del Thurgood Marshall College Fund, mientras que el Team Durant lo hará en favor del United Negro College Fund.

Ambas organizaciones recibirán 500.000 para comenzar y los ganadores del primer, segundo y tercer periodos recibirán otros 150.000 dólares.

El equipo que gane el partido también recibirá 300.000 dólares más.

"Es un honor poder representar a tanta gente y usar esta plataforma para ayudar a promover la educación, nuestra juventud y darlo a conocer a través de todo el mundo", declaró el alero estrella de los Broolyn Nets Kevin Durant, que se encuentra lesionado y quedó descartado del partido.