Comienza en EEUU juicio a policía acusado de la muerte de George Floyd

CentralComienza en EEUU juicio a policía acusado de la muerte de George Floyd Por Joy Powell con Charlotte Plantive en Washington =(Fotos archivo)= Minneapolis, Estados Unidos, 8 Mar 2021 (AFP) - Nueve meses después de la muerte del afroamericano George Floyd, que desató enormes manifestaciones contra el racimo en Estados Unidos, comienza el juicio contra el policía blanco acusado del asesinato.La selección del jurado empieza el lunes en Minneapolis en el caso contra Derek Chauvin, un exoficial del Departamento de Policía de Minnesota (MPD) que fue filmado presionando su rodilla en el cuello de Floyd durante casi nueve minutos mientras el detenido, que estaba esposado, luchaba por respirar.Miles de personas marcharon el domingo en esta ciudad del norte del país detrás de un ataúd blanco cubierto de rosas rojas para exigir "justicia". La multitud, muy diversa, permaneció mayoritariamente en silencio, sólo roto para gritar "¡Si no hay justicia, no hay paz!". Una pancarta reproducía las últimas palabras de Floyd: "No puedo respirar".Las imágenes impactantes de la muerte de Floyd, de 46 años, el 25 de mayo, provocaron una ola de protestas de "Black Lives Matter" contra la brutalidad policial y la injusticia racial en Estados Unidos y en las capitales de todo el mundo. El caso de Chauvin promete ser extraordinario en muchos aspectos: contará con abogados estrella, se llevará a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y se transmitirá en vivo.La Oficina del Fiscal General del estado de Minnesota convocó a Neal Katyal, un exprocurador general interino que ha litigado ante la Corte Suprema, para ayudar con la acusación. Katyal describió el juicio a Chauvin como un "caso criminal histórico, uno de los más importantes en la historia" de Estados Unidos. Ashley Heiberger, una exoficial que ahora trabaja como asesora sobre prácticas policiales, dijo que "el hecho de que un oficial haya sido acusado penalmente por un uso abusivo de la fuerza es en sí mismo un caso atípico". "Es aún más raro que sean condenados", agregó. "Existe una tendencia de los jurados a querer darle al oficial de policía el beneficio de la duda". Sin embargo, las circunstancias que rodearon el caso de Chauvin, de 44 años, son tan preocupantes que "ningún policía u organización policial salió a defender su acción", dijo.Otros tres agentes involucrados en el arresto de Floyd, Alexander Kueng, Thomas Lane y Tou Thao, enfrentan cargos menores y serán juzgados por separado. Los cuatro involucrados en el caso fueron despedidos por el Departamento de Policía de Minneapolis. - "Exactamente para lo que fue entrenado" - Chauvin, que tenía 19 años en la fuerza, fue liberado bajo fianza en el otoño boreal y se espera que se declare inocente de los cargos de asesinato y homicidio involuntario. "Actuó de acuerdo con la política del MPD, de su capacitación y de sus deberes como oficial con licencia del estado de Minnesota", dijo su abogado, Eric Nelson. "Hizo exactamente aquello para lo que estaba entrenado", agregó. Según Nelson, Floyd murió de una sobredosis de fentanilo. Una autopsia encontró rastros de esa droga en el cuerpo de Floyd, pero precisó que la causa de la muerte fue "compresión del cuello". Ben Crump, un abogado que representa a la familia Floyd, dijo el sábado que esperaba que el equipo de defensa cuestionara a Floyd por su carácter. "Tratarán que la gente olvide lo que ve en el video", dijo.Se necesitará un fallo unánime de los 12 miembros del jurado para colocar a Chauvin tras las rejas. Si el policía no fuera condenado es probable que se produzca una nueva ola de manifestaciones contra el racismo. Las autoridades han movilizado a miles de policías y miembros de la Guardia Nacional para brindar seguridad durante el juicio. El juzgado del condado de Hennepin, donde se lleva a cabo el proceso, se asemeja a un campamento armado rodeado por barreras de concreto y cercas de alambre de púas. El juicio comenzará el lunes a las 08H00 AM locales (14H00 GMT) con la selección del jurado, un proceso delicado considerando la amplia publicidad que rodea al caso. A los posibles jurados se les ha presentado un cuestionario de 15 páginas. "¿Qué tan favorable o desfavorable es usted acerca de Black Lives Matter?", es una de las preguntas. "¿Alguna vez ha visto un video de la muerte de George Floyd? Si sí, ¿cuántas veces?" "¿Usted, o alguien cercano a usted, participó en alguna de las manifestaciones o marchas contra la brutalidad policial?", también aparecen en el cuestionario.Se prevé que los fiscales presenten el testimonio de una mujer negra que afirma que Chauvin usó fuerza excesiva contra ella en 2017 y también que el adolescente que filmó la muerte de Floyd sea llamado al estrado. No se espera un fallo antes de fines de abril.