Comienza el juicio contra el policía acusado de la muerte de George Floyd

Washington, 8 mar (EFE).- El juicio contra el expolicia blanco Derek Chauvin, acusado de la muerte del afroamericano George Floyd, comienza este lunes en Minneapolis (Minesota), más de ocho meses después del incidente que generó violentas protestas raciales en todo Estados Unidos.

Las imágenes del incidente, captadas por cámaras de transeúntes y difundidas al mundo entero, mostraron a Chauvin y otros dos agentes policiales sometiendo a Floyd mientras este clamaba "No puedo respirar", hasta que quedó inconsciente.

La inminencia del juicio ha generado tensiones en Minneapolis, donde cientos de personas desfilaron este domingo para demandar justicia para todos los civiles muertos debido a la brutalidad policial.

El primer trámite en el juicio debería ser la selección del jurado pero el juez del Condado Hennepin encargado del caso, Peter Cahill, probablemente deba decidir primero sobre las mociones presentadas por la Fiscalía para incluir, nuevamente, el cargo de homicidio en tercer grado.

La semana pasada un Tribunal de Apelaciones dictaminó que Cahill desechó erróneamente este cargo y solicitó al juez que lo reinstituya.

Chauvin, de 44 años de edad y con 19 de ellos de servicio en la Policía de Minneapolis, se enfrenta a un cargo por homicidio en primer grado y otro por homicidio en segundo grado, y su juicio es el primero en Minesota en el cual un policía blanco está acusado por la muerte de un civil negro.

De acuerdo con las leyes de Minesota, el cargo de homicidio en primer grado corresponde a un incidente en el cual una persona causa la muerte de otra en la violencia del momento.

El cargo de homicidio en segundo grado se aplica cuando una persona causa la muerte de otra de forma intencional pero sin premeditación.

El cargo de homicidio en tercer grado, cuya inclusión en este juicio puede ser crucial, se aplica a una situación en la cual el homicidio no es intencional pero resulta de la comisión de un acto "eminentemente peligroso para otros y que demuestra una mente depravada".

El 25 de mayo pasado del año pasado, Chauvin y otros dos agentes policiales detuvieron a Floyd, de 46 años, en una calle de Minesota. Los videos captados por cámaras de seguridad y, en particular, los de un transeúnte muestran a los tres agentes dominando físicamente a Floyd tendido sobre el pavimento.

Durante 8 minutos y 46 segundos, Chauvin sujetó al detenido presionando su rodilla sobre el cuello de Floyd, a quien se escucha clamando que se asfixia. Poco después, Floyd fue declarado muerto a su ingreso en el Centro Médico del Condado Hennepin.

La selección del jurado, dificultada por el requisito de hallar personas que poco o nada conozcan de un incidente difundido masivamente, debería ocupar unas tres semanas, y los alegatos de la defensa y de la Fiscalía se han programado para el 29 de marzo.

La lista de posibles testigos incluye a más de 370 personas pero no está claro cuántas de ellas serán llamadas a declarar en las dos a cuatro semanas reservadas para esa parte del juicio.

La Fiscalía del Condado, dirigida por Keith Ellison, alega que Chauvin no tuvo la intención de matar a Floyd pero causó su muerte al infligir un castigo criminal arrodillándose sobre el cuello del detenido.

La defensa, encabezada por el abogado Eric Nelson, alega que Floyd "muy probablemente" murió por sobredosis de drogas y que Chauvin usó maniobras policiales autorizadas para controlar al hombre que se resistió y actuó de manera "errática".

La Fiscalía tiene a favor de su alegato la documentación gráfica que contribuyó a meses de disturbios en Estados Unidos, donde la violencia policial contra los afroamericanos ya había generado años atrás el movimiento "Las vidas negras importan".

La defensa, por su parte, cuenta con las conclusiones de la oficina forense del Condado Hennepin, según las cuales Floyd murió por un fallo cardiopulmonar y tenía en su cuerpo trazas de fentanilo y metanfitaminas.