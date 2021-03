El presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado. EFE/ Adriana Sesma/Archivo

Madrid, 8 mar (EFE).- Para el presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, "ha sido una gozada verles competir" a los atletas españoles que han participado este fin de semana en los Europeos en pista cubierta de Torun (Polonia), donde el equipo ha conseguido cinco medallas.

Óscar Husillos (oro en 400), Ana Peleteiro (plata en triple), Jorge Ureña (plata en heptatlón), Jesús Gómez (bronce en 1.500) y Adel Mechaal (bronce en 3.000) fueron los estandartes de un renovado equipo de 36 atletas que reflejaba una paridad completa: 18 mujeres y 18 hombres.

"En un año tremendamente complicado para todos, atletas y entrenadores, que han tenido que trabajar en circunstancias muy complejas, quiero felicitar la determinación, la pasión por competir que ha demostrado todo el equipo", afirmó Chapado.

"Ha sido una gozada verles competir", añadió el presidente. "Seguro que algunos no están satisfechos con su rendimiento, porque piensen que han podido dar un poco más, pero desde fuera les digo que es un orgullo pertenecer a esta familia del atletismo español. Nos llegan muchos mensajes de felicitación, no sólo por las medallas, sino por la actitud de este equipo".

Chapado asegura que los atletas españoles "no han regateado ni un gramo de esfuerzo". "Es nuestra seña de identidad, mirarles a los otros a los ojos y afrontar cada situación, las favorables y las desfavorables, con valentía".

Con respecto a la polémica sobre descalificaciones y recalificaciones, Chapado señaló que "el atletismo tiene un reglamento y unos procedimientos que incluyen descalificaciones y recursos, nos gusten o no".

"A veces se toman decisiones que son incomprensibles para los aficionados e incluso para los deportistas. Algunas no nos gustan e incluso no las compartimos, pero es parte del deporte y tenemos que vivirlo con naturalidad", declaró en alusión a la descalificación de la joven segoviana Águeda Muñoz, que había sido séptima en la final de 1.500 metros.

"Al final", subrayó, "lo importante no es solo subir al podio, sino que todos los atletas han dado la cara. Hay una generación muy joven y muy valiente que está emergiendo, que se han plantado, como Asier Martínez, en una final y les han discutido las medallas a los grandes favoritos".

El seleccionador, José Peiró, se declaró satisfecho por los resultados, abundó en que "todos han demostrado un alto nivel de competitividad" y en su fuero interno consideró finalista a Águeda, "aunque haya sido descalificada en una decisión muy controvertida".

Peiró destacó la presencia en el equipo español de "gente joven que viene empujando y veteranos que siguen ahí en el medallero. Un equipo muy completo, con medallas en velocidad, mediofondo, fondo, salto combinadas, finales en lanzamientos, vallas, algo asombroso con Asier Martínez, y, aunque no hemos podido defender la medalla en el relevo, estoy muy satisfecho".