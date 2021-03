Cepal propone ingreso básico de emergencia para mujeres en Latinoamérica

Fotografía de la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, durante una entrevista con Efe, en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

México, 8 mar (EFE).- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) propuso este lunes la creación de un ingreso básico de emergencia para las 13 millones de mujeres de la región que perdieron su empleo en 2020 debido a la pandemia del coronavirus.

Durante la presentación del programa "Crecimiento económico con perspectiva de género", organizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, señaló la urgencia de paliar la difícil situación que enfrentan las mujeres.

Explicó que este ingreso equivaldría a una línea de pobreza, es decir, a 120 dólares.

Refirió que la crisis por la emergencia del coronavirus provocó que en la región la tasa de ocupación de las mujeres cayera más del 12 % en 2020, lo que impactó en que la tasa de participación femenina, al menos en México, cayera de 44,5 % a 40,9 %.

"Esto ha sido un retroceso de 10 años en la participación de la mujer en el mercado laboral", puntualizó.

Explicó que la crisis ha impactado en sectores como el comercio, manufactura, turismo, trabajo doméstico remunerado, enseñanza y salud.

Detalló que en este último, la situación de las mujeres se ha recrudecido pues aunque representan el 73,2 % del empleo del sector, cuentan con salarios 21,7 % inferiores, además de que una de cada cinco mujeres del ramo no está afiliada a ningún sistema de seguridad social.

Mientras que en el caso de las trabajadoras domésticas remuneradas, la cifra asciende a tres de cada cuatro mujeres sin ningún tipo de seguridad social.

Además, dijo, la covid-19 ha profundizado los nudos estructurales de las desigualdades, pues el 40 % del empleo doméstico remunerado se ha perdido.

También afirmó que en 2020, las mujeres latinoamericanas dedicaron 25,7 horas semanales a trabajos no remunerados relacionados con cuidados del hogar, frente a las 19,4 horas semanales de 2019.

"Se ha exacerbado la carga de cuidados no remunerados para las mujeres", afirmó.

Y abundó que la actual organización social de los cuidados es injusta.

"Incluso previo a la pandemia, las mujeres en la región dedicaban el triple de tiempo que los hombres a los cuidados no remunerados", enfatizó.

La funcionaria urgió crear una canasta básica digital en la región para cerrar las brechas de desigualdad a más de 50 millones de hogares, lo que beneficiaría a cuatro de cada 10 mujeres latinoamericanas.

Exaltó la importancia de aumentar la participación laboral de las mujeres en diversos sectores, así como impulsar estrategias de reconversión laboral y la garantía de derechos laborales a las trabajadoras.

"La clave para la autonomía económica son las políticas de empleo y el cierre de la brecha digital", afirmó.

ACEPTAN BRECHAS

Arturo Herrera, titular de la SHCP, aceptó que en México siguen existiendo brechas en las condiciones laborales de las mujeres.

Señaló como una de las principales razones la falta de un sistema nacional de cuidados, pues la mujer todavía tiene límites para incorporarse al mercado laboral.

Del mismo modo, indicó que la brecha de ingresos sigue siendo importante, aunque afirmó que con mejor educación y capacidades profesionales y empresariales de las mujeres se pueden cerrar esas brechas.

Destacó la importancia de reducir las situaciones de violencia y discriminación para mejorar las condiciones sociales de las mujeres en todos los niveles.