Cayetano, nueva y misteriosa visita a la casa de su hermano Kiko Rivera

14/07/2020 Cayetano Rivera en una foto de archivo tomada en Madrid. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 8 (CHANCE)



Algo se traen entre manos los hermanos Rivera. Y es que, a pesar de que la relación de Kiko es en la actualidad buenísima tanto con Francisco como con Cayetano, no son una familia de verse demasiado a menudo. Por lo menos no lo eran hasta ahora, ya que las dos visitas del marido de Eva González a su hermano pequeño en tan sólo 3 días nos han dado mucho que pensar.



¿Nos sorprenderán Cayetano y Kiko con algún nuevo proyecto juntos? o ¿quizás están preparando conjuntamente la estrategia que seguirán con respecto a los enseres de su padre ahora que Isabel Pantoja se ha mostrado dispuesta a que sus abogados negocien la entrega de los objetos personales de Paquirri a sus tres hijos?



De momento nos quedaremos con la duda, puesto que Cayetano se ha mostrado tajante con respecto a sus recientes visitas a Kiko: "No tengo que pedir permiso para venir a ver a mi hermano ¿no?".



Tan discreto como en él es habitual, el torero prefiere no dar su opinión sobre la corona de flores que Isabel Pantoja mandó a la tumba de Paquirri con motivo de su cumpleaños sin contar con Kiko por primera vez, demostrando que no quiere saber nada de su hijo. "No tengo nada que decir la verdad", confiesa Cayetano.



Acerca de su lesión en la muñeca, Cayetano desvela que está plenamente recuperado y que su vuelta a los ruedos "ya está preparada" aunque "todavía no se sabe" la fecha de su reaparición después de un año prácticamente en blanco por la pandemia del Covid.