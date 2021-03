Casa Real.- El Gobierno vuelve a plantear una reforma de la Corona y admite que las informaciones del Rey emérito no "ayudan"

05/03/2021 La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo ofrece declaraciones a los medios a su llegada a la presentación de una jornada de debate del informe 'Madre no hay más que una: monoparentalidad, género y pobreza infantil', en Madrid, (España), a 5 de marzo de 2021. En el encuentro, organizado por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil y relacionado con el Día de la Mujer, expertos debatirán sobre monoparentalidad, género y pobreza infantil. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha confirmado este lunes que el Gobierno está trabajando con el Rey para impulsar medidas para "adecuar" la Casa Real a los "estándares éticos" de la sociedad actual, sobre todo teniendo en cuenta que las actuaciones que se están conociendo del Rey Juan Carlos I "no van en la dirección de ayudar a la institución", según ha admitido.



"En ello estamos, por deseo también de Felipe VI. Dijo con claridad que había que estar bajo las exigencias éticas de esta sociedad", ha asegurado la vicepresidenta primera en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha avisado, no obstante, de que este asunto requiere tiempo, "unas semanas o meses", y "un poco de calma".



Así, ha recordado que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el Rey Felipe VI han reconocido que la monarquía es una institución que "tiene que adecuarse 42 años después también". "Y nadie va a negar que algunas situaciones que sabemos del Rey emérito, en fin, sería hipócrita por mi parte no decir que no van en la dirección de ayudar a la institución", ha apostillado.



Eso sí, en este punto Calvo ha destacado que frente a ese comportamiento del Rey, la actuación de Felipe VI está siendo "muy buena desde que llegó". "Tomó decisiones muy austeras. Yo creo que eso apunta ya en una dirección de la propia voluntad de Felipe VI", ha ahondado.