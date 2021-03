Candidato de la ultraderecha peruana es acusado de golpista por sus oponentes

El candidato de extrema derecha Rafael López Aliaga (c). EFE/Archivo

Lima, 7 mar (EFE).- El candidato presidencial de la ultraderecha peruana, Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, acumula acusaciones de sus oponentes por presuntamente instigar un golpe de Estado al sugerir la salida del presidente interino, Francisco Sagasti, a poco más de un mes para las elecciones.

El último en llamar golpista a López Aliaga ha sido el economista Hernando De Soto, candidato a la Presidencia de Perú por el derechista partido Avanza País, quien hacía 48 horas se abrazaba con su oponente para apoyarlo en su demanda ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que su candidatura no sea excluida.

"El viernes salí en favor de la democracia para rechazar el golpe contra la candidaturas de (George) Forsyth y López Aliaga. Hoy salgo para rechazar el golpe que López Aliaga quiere darle al presidente Sagasti", escribió este domingo De Soto en Twitter.

De Soto lanzó esta acusación después de que López Aliaga propusiese el mismo viernes al congresista de Acción Popular Otto Guibovich para reemplazar a Sagasti pese a que falta un escaso mes para la primera vuelta electoral.

CONSTANTE INESTABILIDAD POLÍTICA

Sagasti asumió la jefatura del Estado de manera transitoria en noviembre de 2020 tras la crisis política que derivó en la polémica destitución del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), quien calificó la maniobra de un golpe de Estado en su contra, pues cambió el signo político del Ejecutivo.

A Vizcarra le sucedió fugazmente el congresista Manuel Merino, entonces presidente del Congreso, que apenas duró cinco días en el cargo por la presión popular de las calles, que le obligó a dimitir.

Merino, que formó un efímero Gobierno de corte ultraconservador y ultraderechista, comparte grupo parlamentario en Acción Popular con Guibovich, un general en retiro del Ejército que en septiembre, durante un primer intento frustrado de destituir a Vizcarra, llamó a varios comandantes generales para pedirles "calma".

GUIBOVICH, "UN SEÑOR DECENTE"

Ahora es precisamente Guibovich la primera opción de López Aliaga para demandar un cambio de Gobierno e incluso de presidente interino después de que desde el canal Willax se publicasen unos datos malinterpretados que ponían en duda la eficacia de la vacuna china contra la covid-19 de Sinopharm, la más aplicada en Perú.

El cambio de presidente sería relativamente sencillo, pues solo bastarían 66 votos de los 130 congresistas que componen el Legislativo para destituir a Sagasti como presidente interino, al contrario de los 87 que hacían falta como mínimo para destituir en su momento a Vizcarra, que fue sacado del sillón con 105 votos.

"Cambian la mesa directiva (del Congreso), se cae Sagasti y ponen un señor decente que hay en Acción Popular. Yo conozco a uno de mucho tiempo, Otto Guibovich", expresó López Aliaga en el canal Willax.

"SEGUNDO INTENTO DE GOLPE", SEGÚN GUZMÁN

Por estas declaraciones, López Aliaga también fue tildado de golpista el sábado por el candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán.

"Estamos ante un segundo intento de golpe de Estado", afirmó Guzmán, de cuyo partido formaba parte Sagasti hasta que asumió la Presidencia interina.

Guzmán denunció un "complot" armado por Willax junto López Aliaga, y al candidato a congresista por el partido fujimorista Fuerza Popular Ernesto Bustamante.

"Willax es una fábrica de mentiras y de 'fake news'. Quieren hacer un psicosocial para afectar a los peruanos. No es posible que exista este psicocial que va a dañar el proceso de vacunación y va a provocar miles de muertes", concluyó Guzmán.

DATOS MALINTERPRETADOS

Los datos difundidos el viernes sobre la eficacia de la vacuna de Sinopharm en el ensayo clínico que se realiza en Perú con 12.000 voluntarios fueron malinterpretados al afirmar que solo protegía en un 33 % de los casos, según indicó este domingo la directora de la investigación Coralith García.

Sinopharm negó en un comunicado la veracidad de esos datos, pues el estudio clínico en Perú todavía no concluye, mientras que el Gobierno peruano informó que los datos preliminares que se tienen es que protege en un 100 % frente a la muerte por covid-19 y en un 91 % de desarrollar síntomas graves que necesiten hospitalización.