Burkina Faso.- Mueren un soldado y cinco 'voluntarios' en un ataque en el norte de Burkina Faso

Al menos un soldado y cinco 'voluntarios' murieron el domingo en un ataque perpetrado por terroristas no identificados en la localidad burkinesa de Gaskindé, situada en el norte del país africano, según han confirmado fuentes locales y de seguridad.



Estas fuentes han indicado que un convoy de las fuerzas de seguridad cayó en una emboscada cuando se dirigía a la ciudad de Kourao, escenario de un enfrentamiento entre las fuerzas burkinesas y atacantes, tal y como ha recogido el portal de noticias Infowakat.



La ley que autoriza el reclutamiento de 'voluntarios' fue aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional de Burkina Faso el 21 de enero de 2020 a raíz del incremento de la inseguridad con el objetivo de apoyar a las fuerzas de seguridad en materia antiterrorista.



El ataque fue ejecutado unos días después de la muerte de cinco personas en un ataque contra la localidad de Kabaoua, también situada en el norte del país. Los asaltantes, que no han sido identificados, procedieron además al saque de cabezas de ganado en el lugar.



El incremento de los atentados, algunos de ellos ejecutados por la rama de Al Qaeda en Malí, el Grupo para el Apoyo del Islam y los Musulmanes (JNIM), y Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS), ha provocado además un aumento de la violencia intercomunitaria en el país africano.



Ante esta situación, el primer ministro de Burkina Faso, Christophe Dabiré, abrió a principios de febrero la puerta a un posible proceso de diálogo con los terroristas. "No decimos que Burkina Faso esté en contra de las negociaciones con los terroristas", afirmó.