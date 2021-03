Biden se reunirá el miércoles con los jefes de J&J y Merck: miembro Casa Blanca

WASHINGTON D. C., 8 mar (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con los presidentes ejecutivos de Johnson & Johnson y Merck & Co Inc en la Casa Blanca el miércoles, después de que ambas empresas anunciaran recientemente un acuerdo de fabricación de vacunas de COVID-19, dijo el lunes un miembro de la Casa Blanca.

El presidente estadounidense tenía previsto asistir el miércoles a un evento junto a los presidentes ejecutivos de ambas firmas durante una visita al fabricante de vacunas Emergent Biosolutions, pero el viaje a las instalaciones de la compañía en Baltimore fue cancelado, dijo el la fuente de la Casa Blanca. (Información de Steve Holland; escrito por Susan Heavey; traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk)