Artistas bolivianas protestan contra la violencia y los abusos en el ámbito cultural

Artistas bolivianas participan en un plantón con motivo del Día Internacional de la Mujer hoy, en La Paz (Bolivia). EFE/ Martin Alipaz

La Paz, 8 mar (EFE).- Música, canto y bailes fueron parte del plantón de cuatro horas protagonizado por artistas bolivianas de distintas áreas quienes tomaron un espacio en un céntrico paseo de La Paz para alzar la voz contra la violencia machista en las artes y la cultura.

Cantantes, bailarinas, gestoras culturales, actrices y mujeres de letras, entre otras, llegaron hasta el paseo de El Prado, en el centro paceño, con los rostros pintados y su arte para reclamar "¡basta de violencia machista en las artes!".

También llevaron pancartas con frases machistas escuchadas en el ámbito cultural, como "Seguro es actriz porque las productoras son feas", "¿por qué no te quieres desnuda para mi escena? pensé que eras una actriz seria", "es que las chicas son débiles, no creo que puedas hacer break dance", o "wow tocas como hombre".

El grupo intercaló actuaciones, canto y baile con la lectura de testimonios anónimos de artistas que denunciaron haber sufrido en algún momento abuso o acoso sexual y laboral.

Son "historias horripilantes que han pasado las mujeres en sus centros de formación, en los centros de trabajo, con sus propios compañeros y nosotras siempre hemos sido ninguneadas e invisibilizadas a lo largo de la historia en nuestras artes porque las voces de las mujeres no han sido valoradas", dijo a Efe la cantante y activista Pamela Sotelo.

Los testimonios van desde abuso sexual, explotación laboral, un pago inferior al de sus compañeros hombres, el retiro de créditos de alguna obra o incluso relegar a mujeres capaces de espacios de definición importantes.

"El primer paso es visibilizar esa violencia machista a la que nos encontramos expuestas", afirmó Sotelo y agregó que la idea del plantón es mostrar que las artistas no están "exentas de sufrir violencia".

La cantante remarcó que la batalla de las mujeres es "de toda la vida", no de un solo día, pero que esta fecha es importante para "sensibilizar a las personas, para que sepan que este no es un día de festejos, ni de flores ni de felicitaciones, es un día de conmemoración de una lucha constante".

Bolivia conmemora el 8 de marzo con diversas marchas de mujeres, algunas organizadas desde el Estado y otras independientes, en una coyuntura marcada por los 24 feminicidios registrados en lo que va de año y los hallazgos de restos de cuatro mujeres enterradas en una zona rural que estaban reportadas como desaparecidas.

También por el destape de un caso de abusos sexuales en fiestas universitarias organizadas por un grupo de hombres que dopaba a sus víctimas que ha generado indignación.