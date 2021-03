AMP.- Bolivia.- Bolivia cierra las urnas de las elecciones subnacionales, de las que el TSE hace una valoración positiva

Se ha registrado un incidente aislado en el departamento de Santa Cruz



Las encuestas a pie de urna proyectan la derrota del MAS en las ciudades del eje central boliviano



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La jornada electoral de los comicios subnacionales ha llegado a su fin en Bolivia con el cierre de las urnas y una evaluación positiva del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que ha destacado "el ambiente de paz, tranquilidad y con una alta participación ciudadana".



El presidente del TSE, Salvador Romero, ha ofrecido una rueda de prensa tras el cierre, donde también ha hecho referencia de un "hecho aislado" por la quema de urnas electorales en Colpa Bélgica, en el departamento de Santa Cruz.



Por su parte, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz ha informado de la presentación de una denuncia penal para la investigación del hecho.



También durante esta jornada el Gobierno boliviano ha lanzado críticas contra la Organización de Estados Americanos (OEA), tanto por parte del presidente, Luis Arce, como del ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta.



Arce no ha acudido al tradicional acto de inicio de los comicios tras lo que ha asegurado que se ha debido a la presencia de observadores de la OEA. "Por razones obvias, ustedes saben el papel nefasto que tuvo la OEA en las elecciones de 2019; no hay credibilidad en la OEA", ha asegurado, recoge 'La Razón'.



Horas después, Mayta ha pedido a la organización que haga un acto de desagravio a Bolivia por su actuación durante las elecciones de 2019, que también ha abogado por "repensar la OEA desde sus fundamentos".



Los más de 7,1 millones de bolivianos que están llamados a las urnas en esta jornada electoral deberán elegir a 4.962 nuevas autoridades, que se distribuyen en 583 autoridades departamentales, 27 regionales y 4.352 municipales.



Estas elecciones departamentales, regionales y municipales supondrán la prueba de fuego de la supervivencia del 'evismo', después de que en las últimas elecciones presidenciales el movimiento arrasara tras un retorno triunfal del expresidente Evo Morales, que había abandonado el país en 2019.



DERROTA DEL MAS EN EL EJE CENTRAL



Según la encuesta a pie de urna de Ciesmori para la cadena de televisión Unitel, el partido oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) habría perdido las principales ciudades del eje central boliviano.



En El Alto habría ganado Eva Copa, del partido Jallala --tras ser expulsada del propio MAS--, en La Paz se habría hecho con el poder Iván Arias de Somos Pueblos, en Cochabamba el conservador Manfred Reyes Villa de Súmate y en Santa Cruz ganaría Gary Añez, de Comunidad Ciudadana.



En cuanto a los gobernadores de los departamentos, esta misma encuesta le otorga la victoria al exlíder cívico y excandidato presidencial Luis Fernando Camacho con un 55,4 por ciento, por lo que no sería necesaria una segunda vuelta.



En cuanto a la gobernación de El Alto, la habría ganado el MAS con el 37,3 por ciento de los votos, por lo que sería necesaria una segunda vuelta al no alcanzar más del 50 por ciento de los votos.



Por otra parte, el MAS mantendría la gobernación del departamento de Cochabamba y su candidato obtendría el 50,9 por ciento.