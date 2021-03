AMP.- Birmania.- Al menos tres muertos en una nueva jornada de represión en Birmania

La ONU teme por la situación de unos 200 manifestantes bloqueados por las autoridades en Rangún



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Al menos tres personas han muerto en distintos puntos de Birmania en una nueva jornada de movilizaciones contra la junta militar que ha provocado escenas de tensión en Rangún, donde las fuerzas de seguridad han bloqueado el paso de unos 200 manifestantes.



Las fuerzas leales a la junta que se hizo con el poder el 1 de febrero ha bloqueado a "muchos" jóvenes en la zona de Sanchaung, según el portal independiente 'The Irrawaddy', que ha dado cuenta del aumento de la tensión a medida que se acercaba la hora de inicio del toque de queda (20.00, hora local).



La oficina de Naciones Unidas en Birmania ha pedido una "desescalada inmediata" ante el temor de que se pudiesen producir enfrentamientos y ha emplazado a las autoridades a permitir el paso de los manifestantes para que pudiesen volver "a salvo" a sus casas.



La oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha estimado que son "unos 200 manifestantes pacíficos" los que están bloqueados y "podrían estar en riesgo de ser detenidos y maltratados". "Estamos muy preocupados", ha enfatizado.



La Unión Europea ha reconocido en Twitter su "grave preocupación" por esta situación y ha pedido igualmente a las autoridades que pongan fin al bloqueo, en un mensaje similar al que también ha planteado en redes sociales la Embajada de Reino Unido en Birmania.



Según 'Myanmar Now', la población ha comenzado a movilizarse desde distintos puntos de la ciudad como apoyo a quienes están "atrapados", lo que implicaría en última instancia una violación más amplia del toque de queda decretado por las autoridades.



PERSECUCIÓN A MEDIOS



La comunidad internacional teme una escalada de la violencia después de más de un mes de movilizaciones en las que ya han perdido la vida más de medio centenar de personas, según datos de la ONU. Solo este lunes han muerto por heridas de bala al menos dos hombres en Myitkyina, en el estado de Kachin, y un tercero ha perdido la vida en Pyapon, según la agencia de noticias DPA y medios locales.



La jornada ya venía precedida de una serie de redadas nocturnas en las que las fuerzas de seguridad habían detenido a miembros de la Liga Nacional para la Democracia y líderes de las protestas, entre otros. Además, varios medios locales, entre ellos 'Myanmar Now', han denunciado registros en sus oficinas.



La junta militar ha confirmado después la retirada de la licencia para un total de cinco medios, entre los que figuran, además de 'Myanmar Now', Mizzima, DVB, Khit Thit y 7 Day. Según un comunicado leído en la televisión estatal, ya no tienen permiso para publicar noticias por ningún medio o tecnología, informa DPA.