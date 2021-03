Alberto Fernández dice que "se hizo Justicia" tras anularse las condenas de Lula

El presidente de Argentina, Alberto Fernández. EFE/David Guzmán/Archivo

Buenos Aires, 8 mar (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, celebró que se haya hecho "Justicia" después de que un juez anulara este martes las condenas contra el exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003- 2011).

"Celebro que @LulaOficial haya sido rehabilitado en todos sus derechos políticos. Se anularon las condenas en su contra que fueron dictadas con el solo fin de perseguirlo y eliminarlo de la carrera política. Se hizo Justicia! #LulaLivre", escribió el político peronista en su cuenta de Twitter.

Esta tarde, el juez de la Corte Suprema de Brasil Edson Fachin anuló todas las sentencias de cárcel dictadas en primera instancia contra Lula da Silva, quien ahora deberá ser juzgado por tribunales federales.

Esta decisión se refiere a cuatro procesos en que Lula fue juzgado por un tribunal de primera instancia de Curitiba, a cargo del entonces juez y ahora exministro Sergio Moro, sobre quien consideró que no tenía en su momento "competencia jurídica" para analizar esos casos.

Al anularse los casos, que deberán pasar ahora a la órbita de la Justicia federal en Brasilia, la cual decidirá sobre el curso de cada uno de ellos, se permite a Lula recuperar sus derechos políticos, lo que le abriría la puerta para volver a ser candidato en las elecciones de 2022, tras ser impedido en los comicios de 2018.

UNA ESTRECHA RELACIÓN ENTRE LULA Y LOS FERNÁNDEZ

Ya el 8 de noviembre de 2019, Alberto Fernández, entonces aún presidente electo de Argentina, y la ex jefa de Estado Cristina Fernández (2007-2015), que ahora es vicepresidenta, celebraron la excarcelación ese día del político brasileño.

"Conmueve la fortaleza de @LulaOficial para afrontar esta persecución (solo esa definición le cabe al proceso judicial arbitrario al que fue sometido). Su entereza demuestra no solo el compromiso sino la inmensidad de ese hombre. ¡Viva #LulaLivre!", había escrito en la misma red social Alberto Fernández, quien entre 2003 y 2008 fue jefe del Gabinete de Ministros de los Gobiernos de Néstor Kirchner y la propia Cristina.

Meses antes, en julio de ese año y aún como candidato presidencial, Fernández fue a visitar a Lula a la cárcel, lo que ya en ese momento generó los primeros roces con el actual presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro.

Por su parte, Cristina Fernández, que mantuvo una estrecha relación con Lula cuando ambos eran presidentes, consideró cuando fue excarcelado que cesaba "una de las aberraciones más grandes del 'lawfare' en Latinoamérica".

La vicepresidenta, que está procesada en varias causas por presunta corrupción durante su mandato, ha hecho en varias ocasiones referencia al "lawfare", un concepto usado para definir a la persecución judicial de líderes políticos.