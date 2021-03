Venezuela prevé complicaciones por suspensión de doble fecha eliminatoria

En la imagen el seleccionador de Venezuela, el portugués José Peseiro EFE/ Rayner Peña R./Archivo

Caracas, 7 mar (EFE).- El seleccionador de Venezuela, el portugués José Peseiro, estimó este domingo que las selecciones de la Conmebol tendrán complicaciones de calendario en vista de la suspensión de la doble fecha de las eliminatorias rumbo a Catar 2022 que debía disputarse a finales de este marzo.

"¿Qué podemos hacer? Está suspendido y para nosotros cada vez es peor, cada vez tenemos más partidos por delante", dijo Peseiro a periodistas tras el fin de un módulo de entrenamiento con jugadores locales en Caracas.

Ayer, sábado, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció la suspensión de la doble fecha de marzo después de una segunda reunión telemática con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"La decisión obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos", anunció en su cuenta de Twitter la Conmebol.

Los clubes europeos, en especial los del fútbol inglés y alemán, se manifestaron en contra de la liberación de los seleccionados sudamericanos ante los riesgos de contagios de la covid-19 y porque a su vuelta deberán someterse a una cuarentena de 10 días.

En este sentido, Peseiro dijo hoy que "la fuerza" de suspender la doble fecha está en Europa y no en las federaciones sudamericanas.

"Lo tenemos que aceptar", dijo luego matizando sus declaraciones. "La salud está en primer lugar", añadió.

Estaba previsto que Venezuela, el único país de la Conmebol que no ha disputado la fase final de un mundial absoluto de la FIFA, recibiera el 25 de marzo a Ecuador por la quinta fecha.

En la sexta, visitaría a Perú.

Después de cuatro fechas, Brasil es líder de las eliminatorias con 12 puntos. Le siguen Argentina con 10, Ecuador con 9, Paraguay y Uruguay con 6, Chile y Colombia con 4, Venezuela con 3 y Bolivia con uno.

Las eliminatorias sudamericanas se disputan en formato de partidos de ida y vuelta, todos contra todos.

Las primeras cuatro selecciones clasificadas avanzan directo a Catar. Y la quinta debe someterse a una repesca contra la selección de otro continente, que la FIFA aún no ha establecido.