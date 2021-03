Suizos rechazan en referéndum la creación una cédula de identidad electrónica

EFE/EPA/ENNIO LEANZA/Archivo

Ginebra, 7 mar (EFE).- Los votantes suizos rechazaron hoy una propuesta del Gobierno para crear un certificado único de identidad electrónica que permitiría acceder a distintos servicios por internet, cuya emisión sería responsabilidad no del Estado, sino de empresas privadas.

Este fue el aspecto más criticado de la iniciativa durante la campaña electoral, que hoy concluyó con un "no" claro a la propuesta (64 % de votos).

Como en la mayoría de países, en Suiza todavía no existe un procedimiento de identificación para acceder a servicios en línea que esté regulado por una ley y reconocido por el Estado, lo que según el Gobierno se debería subsanar para que cada ciudadano pueda identificarse de manera simple y segura por internet.

Para ese fin, las autoridades (Ejecutivo y Parlamento) plantearon la creación de un e-ID (identificación electrónica), que según el planteamiento hubiese permitido facilitar la conexión a distintos sitios web para comprar o recibir un servicio, desde hacer un pago, obtener un documento oficial o abrir una cuenta bancaria.

Si bien la idea era que fueran compañías privadas las que emitieran esa identificación, correspondía al Estado transmitirles los datos necesarios para ello, con el consentimiento de cada persona.

Numerosas organizaciones civiles y todo el espectro político de izquierda se opusieron a la propuesta y uno de sus argumentos principales era que la emisión de documentos de identidad debe mantenerse como una responsabilidad exclusiva del Estado.

Asimismo, criticaban que cada vez que alguien utilizara su documento de identidad esto sería registrado de forma centralizada por una empresa privada, lo que podría dar lugar a abusos y a violaciones de la protección de datos.

Asociaciones de personas mayores estuvieron entre las que se opusieron a la cédula de identidad electrónica ya que temían que se les obligara a utilizarla.

La iniciativa no contenía el detalle de la forma que tendría el ID electrónico, con alternativas que iban desde un código QR (códigos de barra bidimensionales que llevan directamente a una página web) al método ordinario de contar con un usuario y su contraseña.