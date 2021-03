Suiza.- La Policía de Zúrich disuelve una manifestación por el Día de la Mujer no autorizada

GINEBRA, 7 (DPA/EP)



La Policía de Zúrich ha disuelto este sábado a primera hora de la tarde una manifestación no autorizada por el Día Internacional de la Mujer utilizando gas pimienta.



Varios centenares de participantes han marchado por el centro de la ciudad, a pesar de que las concentraciones de personas no están actualmente permitidas a causa de la pandemia de coronavirus.



El grupo 'Huelga Feminista de Zúrich' había convocado la manifestación. "Interrumpamos la opresiva vida cotidiana, hagamos sitio a nuestras críticas", dijeron para convocar a la manifestación.



La Policía ha realizado controles a más de 100 personas, ha presentado varias denuncias y ha detenido a dos personas.



Según los primeros informes policiales, no ha habido heridos. Sin embargo, se produjeron daños materiales.