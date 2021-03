Stricker, capitán de EE.UU., espera que Tiger Woods esté con el equipo

En la imagen, Steve Stricker, el capitán de Estados Unidos en la Ryder Cup. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Orlando (EE.UU.), 7 mar (EFE).- El capitán de Estados Unidos en la Ryder Cup, Steve Stricker, declaró este domingo que espera contar "de alguna manera" con Tiger Woods en el equipo.

Stricker compite en el Arnold Palmer Invitational del PGA Tour y se vistió de rojo y negro en honor a Woods, quien se recupera en Los Ángeles de un grave accidente de tráfico el pasado 23 de febrero.

No ha habido actualizaciones públicas sobre la condición de Woods desde el 1 de marzo, cuando se dijo que evolucionaba favorablemente.

El equipo de la Ryder Cup de Estados Unidos se enfrentará con el de Europa en Whistling Straits, en Sheboygan (Wisconsin), en septiembre.

"No es el momento de definir nada. Obviamente, todos lo apoyamos. Estamos agradecidos de que esté vivo. No sé quién lo dijo, pero sus hijos siguen teniendo padre. Algo aún más trágico podría haber surgido de eso", comentó Stricker.

"Me encantaría tenerlo cerca en la Ryder Cup. Espero que de alguna manera lo haga. Pero es demasiado pronto para comprometerse con algo concreto", agregó Stricker.

El actual capitán del equipo de Estados Unidos tiene dos vacantes de vicecapitán después de haber nombrado a Jim Furyk, Davis Love III y Zach Johnson para ese papel.

Stricker fue capitán asistente de Woods en la última competencia por equipos disputada en el 2019, la Copa Presidentes ganada por Estados Unidos, en Australia.

Un año antes, Stricker ayudó a Furyk en la Ryder Cup 2018, donde Woods jugó en el bando perdedor.

Anteriormente, en el 2017, cuando Stricker era el capitán de la Copa Presidentes, Woods era asistente del equipo de Estados Unidos, que ganó en Liberty National. Woods también ayudó a Love en la Ryder Cup 2016, ganada por el equipo de las barras y las estrellas.

Woods se perdió casi todas las temporadas 2016 y 2017 debido a problemas de espalda. Fue capitán en la Presidents Cup 2019 y se fue 3-0 como jugador.

Stricker, de 54 años, acabó el domingo la cuarta ronda del Arnold Palmer Invitational con tarjeta firmada de 77 golpes (+5) y acumuló 294 (+6) para ocupar el puesto 63.

El capitán del equipo de Estados Unidos en la Ryder Cup trata de competir en el máximo de torneos del PGA Tour para estar en contacto con los jugadores que podrían ser seleccionados.

Stricker es un suplente para el Players Championship de la próxima semana y luego planea jugar en el Honda Classic.