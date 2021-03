"Si no hay justicia no hay paz": marcha previa al juicio por muerte de Floyd

Miles de personas marcharon este domingo en Minneapolis, norte de Estados Unidos, detrás de un ataúd blanco cubierto de rosas rojas para exigir "justicia", en vísperas del juicio contra el policía blanco que mató al afroamericano George Floyd.

La multitud, muy diversa, permaneció mayoritariamente en silencio, sólo roto para gritar "¡Si no hay justicia, no hay paz!". Una pancarta reproducía las últimas palabras de Floyd: "No puedo respirar".

El afroamericano, de 46 años, fue muerto por asfixia el 25 de mayo de 2020 por el policía Derek Chauvin, que le colocó la rodilla sobre el cuello durante casi diez minutos mientras lo mantenía esposado en el suelo.

Los manifestantes marcharon en torno a la sede del gobierno local, donde se celebrará el juicio contra el expolicía desde el lunes.

Por temor a posibles desbordes al margen de las audiencias, el edificio tomó la apariencia de un campamento atrincherado, rodeado de alambre de púas y bloques de concreto.

También fueron movilizados miles de policías y soldados de la Guardia Nacional.

Varios manifestantes dijeron que temían que Derek Chauvin fuera absuelto, y advirtieron que esto no estaría exento de consecuencias.

"Espero que nuestro sistema legal permita que se presenten todas las pruebas y sea condenado, pero no lo creo", dijo a la AFP Billie Jean Vanknight, una mujer negra de 43 años.

"Espero que obtengamos justicia pero, debido al pasado y la aversión de la gente al cambio, no sé qué esperar", dijo Allie Jacox, una afroamericana de 36 años, y enfatizó que las condenas a policías son raras en Estados Unidos.

Chauvin está acusado de "asesinato" y "homicidio involuntario".

Su juicio, en el que también se cuestionarán los métodos de la policía, comenzará el lunes con la selección de los miembros del jurado.

Los debates sustantivos se iniciarán el 29 de marzo y no se espera un fallo antes de finales de abril.

