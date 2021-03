Schwartzman conquista el Abierto de Argentina con soberbia exhibición

El argentino Diego Schwartzman celebra un punto ante el argentino Francisco Cerundolo en la final del Abierto de Argentina hoy, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 7 mar (EFE).- Diego Schwartzman se adjudicó este domingo en Buenos Aires el Abierto de Argentina al derrotar con comodidad a su compatriota Francisco Cerúndolo por 6-1 y 6-2.

La final del torneo de tenis disputado en la tierra batida del Buenos Aires Lawn Tennis no tuvo equivalencias.

Schwartzman, noveno del mundo, impidió la doble conquista de los hermanos Cerúndolo ya que Juan Martín había conquistado el Abierto de Córdoba la semana pasada a expensas del español Albert Ramos.

'El Peque' Schwartzman no le dio opción a Francisco Cerúndolo, que gracias a esta final en Buenos Aires ascenderá al puesto 112 del escalafón de la ATP luego de llegar a este encuentro decisivo desde la clasificación.

Para Schwartzman esta fue su cuarta corona en su undécima final, tras los tres títulos obtenidos en Estambul 2016, Río de Janeiro 2018 y Los Cabos 2019.

“Tuve un gran nivel durante toda la semana y no perdí sets. Este es el título más lindo porque lo venía a ver de chiquito y ahora soy el campeón. Tiene un lindo gusto haberlo ganado el título ante otro argentino como Francisco, que tanto él como su hermano están haciendo un gran trabajo. Soy muy feliz”, dijo el campeón tras el partido.

En su camino a la final, la principal raqueta argentina derrotó al eslovaco Lukas Klein en el debut (6-4 y 6-2), al español Jaume Munar en cuartos de final (6-2 y 7-5), al serbio Miomir Kecmanovic en semifinales (6-0 y 6-4) y al argentino Francisco Cerúndolo en el duelo decisivo (6-1 y 6-?)

Diego Schwartzman se transformó en el décimo campeón argentino en la historia de este torneo que se disputó por primera vez en 1973 y que volvió a la órbita de la ATP en 2001 con consagraciones para Guillermo Vilas (en ocho oportunidades), José Luis Clerc (2), Franco Squilari (2), Guillermo Coria (2), Martín Jaite, Guillermo Pérez Roldán, Gastón Gaudio, Juan Mónaco y David Nalbandian.

Desde 2001 cuando volvió el torneo a la órbita de la ATP sólo dos veces la final había sido íntegramente argentina: en 2005 Gastón Gaudio había vencido a Mariano Puerta y en 2008 David Nalbadian se había impuesto José Acasuso.

El torneo otorgó 250 puntos para el ganador, 150 para el finalista, 90 para los semifinalistas, 45 para los cuartofinalistas, y 20 para los que alcancen la segunda ronda.

El certamen repartió en total 411.940 dólares.