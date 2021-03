R.Unido.- Nigel Farage, uno de los grandes abanderados del Brexit, anuncia su retirada definitiva de la política

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El político británico Nigel Farage, uno de los líderes de la campaña para la salida de Reino Unido de la Unión Europea, ha anunciado su retirada de la jefatura del Partido para la Reforma de Reino Unido y de la política en general, tras considerar que su función había terminado.



"Ya no hay vuelta atrás. El Brexit ha terminado", ha comentado Farage a un podcast del diario 'The Telegraph'. "No voy a dar marcha atrás. Sé que he regresado una o dos veces cuando la gente pensaba que me había ido, pero hasta aquí hemos llegado. Se acabó", ha añadido.



Ahora, Farage tiene intención de seguir "influyendo en el debate político". "No quiero jugar al golf cuatro veces por semana", ha explicado el populista británico, quien asegura que su misión será ahora la de hacer campaña "contra la influencia de China en Reino Unido" y la agenda de la "corrección política".



"He construido a lo largo de estos años una plataforma de redes sociales bastante considerable. Tengo alcance. Por eso quiero seguir influyendo en el debate. Quiero seguir cambiando el debate. Pero puedo hacerlo sin pelear unas elecciones", ha declarado.



Su partido anterior, el Partido para la Independencia del Reino Unido (UKIP), fue considerado una fuerza impulsora de la salida del país de la UE tras el referéndum de 2016. Reino Unido abandonó finalmente el bloque el año pasado y el período de transición posterior al Brexit terminó en diciembre.



El país llegó a un acuerdo comercial de última hora posterior al Brexit a finales de 2020, pero continúa lidiando con los efectos legislativos de su salida del bloque.