R.Unido.- El 'sí' a la independencia de Escocia se resiente tras el escándalo de acoso sexual de Alex Salmond

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El 'sí' a la independencia de escocia se sitúa en el 43 por ciento y el 'no' en el 46 por ciento, según un sondeo publicado este domingo que apunta al escándalo de acoso sexual en el que está implicado el antiguo ministro principal Alex Salmond como principal causa del retroceso del separatismo.



Según el estudio, publicado por el periódico 'The Scotsman' y realizado por Savanta ComRes, si el referéndum de independencia fuera mañana, habría un 10 por ciento de indecisos. Si se descarta a los indecisos, se impondría el 'no' a la independencia por un 52 a 48 por ciento, según el sondeo, elaborado a partir de 1.015 entrevistas realizadas entre el 4 y 5 de marzo.



Estas fechas son inmediatamente posteriores a la comparecencia de la actual ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, ante la comisión de investigación del Parlamento escocés que indaga en la actuación del Gobierno escocés ante las denuncias de nueve mujeres que aseguraron ser víctimas de acoso sexual por parte de Salmond, quien fue absuelto en los tribunales hace ya un año de estas acusaciones.



El estudio advierte además de que no se ha ponderado el apoyo de cada una de las dos opciones por la participación y que por ello los resultados no son comparables a los de anteriores encuestas.



Casi la mitad de los encuestados aseguran que confían menos en Sturgeon debido a esta investigación y al ser interrogados por la causa que les hace menos propensos a votar a favor de la independencia, el 35 por ciento citan la investigación sobre el caso Salmond. El 16 por ciento afirman que el caso hace que sea más probable que voten por la independencia y el 41 por ciento afirman que no tiene influencia.



El Brexit es el siguiente motivo de apoyo al 'no' (26 por ciento), mientras que la gestión de la pandemia y el programa de vacunas contra el coronavirus son los principales motivos de apoyo a la independencia.