RTVE abre expediente por comentarios machistas en retransmisión de los Goya

Madrid, 7 mar (EFE).- Radiotelevisión Española ha abierto un expediente informativo por los comentarios "de índole machista" que se oyeron por su perfil de Facebook durante la retransmisión de la alfombra roja de la Gala de los Premios Goya, celebrada anoche en Málaga, comentarios que la Corporación condena "profundamente".

En un comunicado hecho público este domingo, RTVE "lamenta profundamente" lo sucedido e informa de que ya ha identificado "el punto exacto" desde el que se produjeron los "desafortunados comentarios" que se oyeron a través del audio de ambiente, en concreto la cámara 8, situada en el exterior de hotel donde se realizaba el evento, según señala en su comunicado.

"No hay excusa posible para lo sucedido. Radiotelevisión Española pide disculpas a las actrices aludidas y condena sin paliativos el contenido de estos comentarios denigrantes para las mujeres tan alejados del sentir mayoritario de la plantilla de la empresa y, lamentablemente, aún presentes en nuestra sociedad", señala la nota de la radiotelevisión pública.

Durante la retransmisión de la alfombra roja se colaron por el micrófono de ambiente una serie de comentarios de índole machista referidos a las actrices que desfilaban, entre ellas, Marta Nieto o la cantante Nathy Peluso.

"Esta se llama Marta Nieto y, te digo una cosa, es la más buena de todas porque las demás eran todas esqueletillos. Solamente la Nathy Peluso y una que parecía un putón verbenero, llena de tatuajes, que yo digo 'no sé de dónde han sacado a esta' Esta cobra seguro, pero puta, puta seguro. Qué pintas, macho", se pudo oír en el audio.

Las imágenes grabadas en Málaga llegaron al Control Central de RTVE en Madrid después de una preselección de señales que provenían de diversas cámaras, explica el comunicado.

El Observatorio de Igualdad de RTVE también ha actuado de oficio y ha abierto otro expediente para adoptar las acciones oportunas.

Esta es la tercera polémica en la que se ve envuelta la Corporación RTVE en menos de un mes, después del controvertido rótulo sobreimpreso en una información del pasado 10 de febrero, en la que se informaba del próximo curso académico de la princesa de Asturias en Gales con la leyenda: "Leonor se va de España, como su abuelo".

La administradora de RTVE, Rosa María Mateo, lamentó "el grave error" y cesó a los responsables.

Esta misma semana, el programa 'La Hora de La 1' tuvo que pedir disculpas en Twitter por usar una imagen de la princesa Leonor y la infanta Sofía -en vez de las infantas Elena y Cristina- para ilustrar la noticia de la vacunación de estas últimas en Emiratos Árabes.

Por esos hechos, el PP pidió la dimisión del director de Información y Actualidad de RTVE, Enric Hernández.

El Partido Popular también se ha pronunciado este sábado sobre lo ocurrido durante la Gala de los Goya, que ha calificado de "desvergüenza".

En un comunicado, el PP ha denunciado "el bochorno que han causado en los ciudadanos estos comentarios, que han vuelto a situar otra vez a la RTVE de Rosa María Mateo y Enric Hernández en el mayor descrédito público y en la referencia social más negativa".

"Estos comentarios no solo chocan con las políticas contra los estereotipos que parece querer defender la ministra de Igualdad, sino que denigran la imagen de la mujer", ha denunciado el Grupo Parlamentario Popular, que ha presentado una batería de preguntas, entre ellas, qué control interno ha fallado para que "estos comentarios intolerables se reprodujeran sin límite por las redes sociales" o si se ha identificado a los autores de los comentarios.