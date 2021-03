Políticos hondureños cierran campaña en medio de la pandemia e incertidumbre

En la imagen, el alcalde de Tegucigalpa y precandidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 7 mar (EFE).- Los aspirantes a cargos de elección popular de los tres partidos hondureños que participarán en los comicios internos del día 14 cerraron este domingo sus campañas con actos masivos y en medio de la pandemia y una crisis electoral que genera desconfianza e incertidumbre en la población.

Los precandidatos tienen hasta la medianoche del lunes para pedir el voto de los ciudadanos, porque a partir del día 9 regirá un "silencio electoral" que deberán acatar los políticos, dijo a periodistas el codirector de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE), Eduardo Fuentes.

"A partir del martes inicia una etapa de reflexión para que el elector pueda discernir, reflexionar sobre a qué candidato quiere beneficiar con su voto", explicó.

Los partidos Nacional, en el poder, Libertad y Refundación (Libre, primera fuerza de oposición) y Liberal son los que celebrarán elecciones internas el próximo domingo en Honduras, país que retornó a la democracia en 1980 después de varios años de regímenes militares.

El alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, precandidato presidencial del Partido Nacional, cerró su campaña con una caravana en Tegucigalpa, en la que muchas personas no llevaban puesta la mascarilla obligatoria ante la incidencia del coronavirus.

El nacionalista Mauricio Oliva, quien es presidente del Parlamento hondureño, terminó su campaña en el departamento de Santa Bárbara, en el occidente del país centroamericano.2

Xiomara Castro, candidata del partido Libre y esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009, cerró su campaña con una caravana en el departamento de Cortés, en el Caribe.

Los liberales Yani Rosenthal, exministro hondureño que estuvo preso tres años en Estados Unidos condenado por lavado de dinero ligado al narcotráfico; el diputado Darío Banegas, y Luis Zelaya, quienes también aspiran a la Presidencia, no han precisado donde terminarán sus campañas.

Los aspirantes tratan a contrarreloj de ganarse el apoyo de sus compatriotas el próximo domingo, cuando unos 4,8 millones de hondureños están llamados a las urnas para elegir a los candidatos para unos 2.990 cargos, entre ellos el de presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes) 128 diputados al Parlamento nacional y 20 al Centroamericano, y 298 alcaldías municipales.

CAMPAÑA MARCADA POR VIOLENCIA Y PANDEMIA

La campaña electoral ha sido ensombrecida por una crisis derivada de la entrega de credenciales para los representantes de las mesas electorales sin nombre, inconsistencias en el censo, la violencia, la crisis económica y la alta incidencia de la pandemia de coronavirus, que hasta ahora ha dejado en el país más de 173.000 contagios y 4.247 fallecidos.

El excomisionado de Derechos Humanos en Honduras Roberto Herrera indicó que el país ha sufrido en los últimos meses "crisis derivadas de la falta de solución administrativa de problemas electorales por quienes dirigen los organismos competentes del Estado, lo que está generando desconfianza e incertidumbre entre el pueblo soberano".

El órgano electoral debe tomar "medidas para la implementación de un modelo electoral que genere confianza a la ciudadanía y otorgue seguridad y certeza a los actores políticos, permitiendo que las elecciones se conviertan en una etapa política de construcción democrática y no de imprevisibilidad y crisis”, subrayó.

El ambiente electoral ha sido marcado también por denuncias sobre presunta corrupción y la exigencia de que el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, renuncie por los señalamientos de supuestos vínculos con el narcotráfico consignados en documentos judiciales en Estados Unidos, lo que rechazado el gobernante.

"La podredumbre de corrupción del caso de los hospitales móviles se repetirá si le das el voto a los mismos que prometieron salud en pasadas elecciones y que solo trajeron enfermedad", indicó hoy el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras en un mensaje en Twitter.

CNE RESPETARÁ FECHA DE ELECCIONES

La incertidumbre sobre si se celebrarán las elecciones primarias continúa en parte de la población a solo una semana de la cita electoral, después de que diputados oficialistas y del partido Anticorrupción han planteado un aplazamiento, aunque el CNE insiste en que todo está listo para los comicios.

Una de las consejeras del CNE, Rixi Moncada, dijo hoy que las elecciones se celebrarán en la fecha prevista, a pesar de la alta incidencia de la pandemia.

"Las elecciones van, lo hemos dicho desde la fecha en que tomamos el cargo, vamos a respetar las fechas de las elecciones pese a las condiciones terribles de la pandemia”, subrayó Moncada, afiliada al partido Libre.

Ante la crisis que vive Honduras, añadió, “la alternativa siempre sigue siendo democrática y para que se lleve a feliz término, es necesario tener elecciones, pero no cualquier tipo de elecciones, sino que sean justas, limpias y democráticas”, enfatizó.

Las elecciones primarias se celebrarán sin que los políticos hayan podido aprobar reformas electorales recomendadas por organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.