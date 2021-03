Paz Vega desvela cómo se siente ahora que va a ser juez de un programa de televisión

07/03/2021 PAZ VEGA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 7 (CHANCE)



Paz Vega ha sido uno de los rostros conocidos más elegantes de la alfombra roja de los Premios Goya 2021. Lo cierto es que hay pocas personas que sepan posar como ella, mirar con esa mirada penetrante y ser tan amable con los medios de comunicación. La actriz, además de ser una de las mujeres más seguidas en España por su trabajo, ahora se convertirá en juez de un programa de televisión, en Antena Tres... y eso ha traído cola.



Le hemos preguntado a Paz Vega que significa para ella poder pisar la alfombra roja y nos ha desvelado que: "Es importante que se hayn celebrado estos Goya para transmitir un mensaje de esperanza, al final, aunque el bicho esté ahí, no va a poder con nosotros".



En cuanto a cómo lleva su próximo trabajo en televisión como jueza en el programa de Antena Tres 'Mask Singer', ha confesado que: "Yo he estado dentro y lo he vivido, lo que me gustaría es ver gente que ni por asomo pensara que canta, sé que nos lo vamos a pasar muy bien porque me encantan Los Javis, los adoro y a José Mota también, lo voy a vivir desde el otro lado".



También le hemos preguntado a la actriz por su secreto para ser una de las mujeres más atractivas del panorama nacional con la vida tan ajetreada que lleva y nos ha desvelado: "Intentar, hacer, dar y llegar a todo como hacemos todas y todos, intentar dar siempre lo mejor en tu trabajo y como madre".