O.Próximo.- Tres pescadores muertos en aguas de Gaza en una explosión de origen desconocido

07/03/2021



Tres pescadores palestinos han muerto en aguas de la Franja de Gaza tras ser alcanzados por una explosión de origen desconocido y que podría haber sido causada por un ensayo de un cohete lanzado por las milicias palestinas.



El Ejército Israelí ha informado de los "pescadores muertos en las costas de Gaza". "El Ejército isralí no es responsable del incidente y nuestras indicaciones apuntan a que su muerte se debe a una explosión dentro de Gaza", ha explicado.



Fuentes citadas por la Radio del Ejército israelí aseguran que Hamás ha realizado lanzamientos de prueba de cohetes en la mañana del domingo y que esa podría ser la causa del incidente.



Las víctimas son dos hermanos y un primo suyo identificados como Muhamad, Zacharia y Yahya Lahem. "Un cohete lanzado por error por los palestinos les impactó. ¿Quién asumirá la responsabilidad de este desprecio por la vida humana?", ha informado en Twitter un periodista palestino, Daud Kuttab, trabajador de 'Al Monitor' y Arab News.



El presidente de la Asociación de Pescadores de Gaza, Nizar Ayyash, ha informado a la prensa de la muerte de tres pescadores, pero no ha podido confirmar la causa.



En Gaza hay unos 3.000 pescadores, de los cuales solo 800 pueden trabajar a la vez en las aproximadamente 700 embarcaciones útiles. Unos 70.000 gazatíes dependen directamente del sector pesquero, según las estadísticas palestinas oficiales.



Cerca de dos millones de palestinos se encuentran encerrados en la Franja desde junio de 2007, cuando el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) se hizo con el control del enclave a raíz de las disputas derivadas de las elecciones de 2006.



La victoria del movimiento islamista en los comicios provocó que la comunidad internacional cortara sus ayudas a las autoridades palestinas, lo que abocó a Al Fatá y a Hamás a unos enfrentamientos que finalizaron con la separación administrativa de Cisjordania y la Franja de Gaza.



Desde entonces, Al Fatá controla Cisjordania --a pesar de no haberse hecho con la victoria en las elecciones-- y Hamás está al frente de la Franja de Gaza, sometida a un bloqueo estricto por Egipto e Israel, que veta a discreción la entrada de cualquier material que considere peligroso.